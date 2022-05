Workhorse Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Workhorse weist am 20.05.2022, 18:56 Uhr einen Kurs von 2.66 USD an der Börse NASDAQ CM auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Workhorse-Aktie beträgt dieser aktuell 5,45 USD. Der letzte Schlusskurs (2,94 USD) liegt damit deutlich darunter (-46,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Workhorse somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (3,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,23 Prozent Abweichung). Die Workhorse-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Workhorse auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Workhorse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -74,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 23,08 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -97,23 Prozent im Branchenvergleich für Workhorse bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 40,92 Prozent im letzten Jahr. Workhorse lag 115,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Workhorse wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Workhorse vor. Das Kursziel für die Aktie der Workhorse liegt im Mittel wiederum bei 9,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,94 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 228,8 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Workhorse insgesamt die Einschätzung "Buy".