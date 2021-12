Workhorse Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Workhorse-Kurs wird am 25.12.2021, 05:36 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ CM mit 5.18 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Workhorse auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Workhorse-Aktie ein Durchschnitt von 9,99 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,18 USD (-48,15 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (6,12 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,36 Prozent), somit erhält die Workhorse-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Workhorse erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Workhorse. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Workhorse-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Workhorse vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (9,38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 80,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,18 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Workhorse eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.