Workhorse-Aktie: Warum sie heute ansteigt!

Workhorse Group Inc (NASDAQ:WKHS) wird am Donnerstagmorgen deutlich höher gehandelt, da das Interesse von Einzelhändlern aufgrund des hohen Short-Interesses an der Aktie steigt.

Workhorse hat begonnen, auf Social Media-Plattformen an Zugkraft zu gewinnen. Einzelhändler diskutieren über das Short-Squeeze-Potenzial der Aktie, da das Short-Interesse bei fast 42% liegt. Händler auf dem Subreddit r/wallstreetbets begannen über die Aktie zu posten, nachdem sie die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung