Workhorse-Aktie: Der Grund für den Anstieg!

Die Aktien von Workhorse Group Inc. (NASDAQ:WKHS) werden um 9,52% höher bei $7,07 gehandelt, nachdem der Twitter-Account Will Meade die Aktie als Short-Interest-Titel hervorgehoben hat.

Workhorse hat einen Gesamtaktienbestand von 121 Millionen, von denen 46 Millionen Aktien leerverkauft sind, was etwa 38% der leerverkauften Aktien entspricht.

Workhorse gab außerdem per Pressemitteilung bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, den 9. November um 10:00



