Workhorse Aktie: Elektro-Lieferwagen baut Rückstand auf!

Die Workhorse Group (NASDAQ:WKHS) baute im vierten Quartal nur sieben Lkw, da die unterentwickelten Produktionssysteme und Probleme in der Lieferkette die Fortschritte des Elektrofahrzeugherstellers weiterhin bremsen, obwohl die Aufträge im Vergleich zum Vorjahr um das Siebenfache gestiegen sind.

"Wir sehen uns mit verschiedenen Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert, sowohl intern als auch extern", sagte CEO Duane Hughes am Montag in der Telefonkonferenz



