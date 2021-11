Workhorse Aktie: Eine Gewinnchance?

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie Workhorse am 18.11.2021, 16:36 Uhr, mit dem Kurs von 6.54 USD. Die Aktie der Workhorse wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Workhorse ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Workhorse-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,62, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,18, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Workhorse-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Workhorse vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (9,38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 38,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 6,78 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Workhorse eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Workhorse liegt bei einem Wert von 171, Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 38,39) über dem Durschschnitt (ca. 345 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Workhorse damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.