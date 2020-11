Workhorse Aktie: Aufgepasst!

Aktionäre/innen der Werkhofs Group Inc. (kurz „Workhorse“) aufgepasst: Kommenden Montag (9. November) soll es die neuen Zahlen geben, nämlich die zum 3. Quartal 2020. An dem Tag soll es um 10:00 Uhr morgens Ortszeit (Eastern time) einen sogenannten „conference call“ geben, und kurz davor sollen die Finanzergebnisse in einer Pressemitteilung veröffentlicht werden. Dann wird sich zeigen, ob die Vorschusslorbeeren, welche sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



