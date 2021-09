Workhorse Aktie: Aktie durchbricht wichtige Trendlinie!

Workhorse Group Inc. (NASDAQ:WKHS) Aktien wurden am Mittwoch niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es seine Beschwerde gegen das Angebot des United States Postal Service, die beim United States Court of Federal Claims eingereicht wurde, zurückziehen wird.

Workhorse-Aktien fielen um 3,43% auf $8,16 am Mittwoch Mittag.

Workhorse Tages-Chartanalyse

