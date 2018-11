Workday Aktie, Texas Instruments Aktie und Mondelez Aktie: Diese Aktien aus dem NASDAQ-100-Index stehen heute im Fokus der Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Gegen 15:00 Uhr notiert der NASDAQ-100-Index mit 6871.75 Punkten leicht im Plus (+0.45 Prozent). Der Umfang der Anleger-Diskussionen im NASDAQ-100 zeigt nur ein geringes Nachrichtenaufkommen an, die Stimmung ist neutral. Was sind die meistdiskutierten Aktien und wie ist die Anleger-Stimmung bei diesen Titeln?

An der Börse wird aktuell vor allem über drei Aktien heiß diskutiert: Workday, Texas Instruments und Mondelez, wie eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sentiment Investor.