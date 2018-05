WorkFusion setzt mit dem Start der nächsten Generation an RPA-Produkten neue Maßstäbe bei KI-gesteuerter Automatisierung in Unternehmen

New York (ots/PRNewswire) - WorkFusion gab heute die allgemeineVerfügbarkeit von "Lumen", der 2018-Version seiner IntelligentAutomation bekannt, die Kunden wichtige Upgrades für seinenImageträger und KI-gesteuertes RPA-Produkt Smart Process Automation(SPA) sowie das Starterprodukt RPA Express bietet. Lumen machtkünstliche Intelligenz (KI) für Geschäftsanwender zu einerSelbstverwaltungsfunktion und vereinfacht und beschleunigt dieBereitstellung und Skalierung von RPA (robotergesteuerterProzessautomatisierung)."Unternehmensprozesse wollen heute digitalisiert werden, um denAnforderungen der innovativen digitalen Erfahrungen gerecht zuwerden, die Unternehmen in den letzten zehn Jahren geschaffen haben",sagte Alex Lyashok, CEO von WorkFusion. "'Big-Tech'-Unternehmen wieGoogle, Facebook und Amazon, die KI als erste adoptierten, nutzenbereits die Möglichkeiten von maschinellem Lernen, um flexibel aufdie Bedürfnisse von Kunden zu reagieren. WorkFusion bringt dieseneuen Funktionen zu Kunden in den Bereichen Bankwesen,Versicherungen, Gesundheitswesen und anderen Branchen und hilftUnternehmen die Wissensarbeit im Betrieb mithilfe von KI-gesteuerten,lernfähigen Software-Robotern zu transformieren."Lumen enthält ein wichtiges Update für RPA Express, das erste undeinzige kostenlose RPA-Produkt in Produktionsqualität. RPA Expressbietet jetzt durch eine einfache, kostenlose Installation mit einemKlick sowohl eine bild- und objektbasierte Aufzeichnung als auch einStudio für Entwickler. RPA Express ist zudem ab sofort alsprofessionelles Abonnement erhältlich, über das Benutzer mehrereProzesse mit unbegrenzten Robotern auf einer einzigen Maschine undmehr OCR-Seiten ausführen können. Zu den gängigen Anwendungsfällengehören Quote-to-Cash, Procure-to-Pay, Datenmigration und -eingabesowie die Aktualisierung von CRM-Systemen. RPA Express wird von15.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt.Die 2018-Version von WorkFusion SPA ermöglicht es Kunden, ihreTransformationsprogramme mit Geschwindigkeit, Kontrolle und Effizienzzu skalieren, indem sie alle digitalen Fähigkeiten, die einUnternehmensbetrieb benötigt, auf einer einzigen KI-gesteuertenPlattform aufbauen. SPA macht KI zur Selbstbedienung fürBetriebsteams, bietet intelligentere Datenaufnahme, lernfähige Botsund die optimale Integration von Personen und Bots. Durch dieOrchestrierung der gesamten digitalen Belegschaft auf einer Plattformkönnen Kunden mithilfe hochentwickelter operativer Analysen Kosten,Kapazität und Produktivität vorhersagen und Aktionen vorschreiben.SPA bietet seinen Kunden auch die Fähigkeit zur Führung undÜberwachung seiner digitalen Arbeitskräfte, um die Betriebskontrollezu verbessern und das Betriebsrisiko zu senken. DatenfokussierteUnternehmen auf der ganzen Welt nutzen SPA zur Automatisierungeinfacher Prozesse wie der Datenmigration sowie komplexer Dienste wieGeldwäschebekämpfung (Anti Money Laundering, AML), Onboarding vonKunden und Schadenbearbeitung.Informationen zu WorkFusionDie RPA-Software mit künstlicher Intelligenz von WorkFusion bautund verwaltet Softwareroboter für Wissensarbeit. Die Produkte wendensich an Firmen mit hohem Datenaufkommen und automatisieren Prozessemit hohem Volumen durch Zusammenbringen von künstlicher Intelligenz,RPA und Menschen in einer intuitiven Plattform. Top-Unternehmen imglobalen Banken-, Versicherungs- und Gesundheitswesen sowie ausanderen datenintensiven Branchen entscheiden sich für WorkFusion, umihre Geschäftskosten zu senken und KI zur Überwindung der Komplexitätvon Skalierungsprozessen nutzen. WorkFusion hat seinen Hauptsitz inNew York City und unterhält Niederlassungen in acht Ländern in Europaund Asien. Weitere Informationen über WorkFusion erhalten Sie unterwww.workfusion.com.Pressekontakt:Adam Devine646-652-7336Original-Content von: WorkFusion, übermittelt durch news aktuell