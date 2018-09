WorkFusion lanciert Partner-Portal zur Unterstützung von KI-gesteuerten Automatisierungs-Engagements

New York (ots/PRNewswire) - WorkFusion, führender Anbieter vonKI-gesteuerten Automatisierungsplattformen, hat heute einOnline-Portal lanciert, um sein wachsendes Ökosystem aus Consulting-,Service- und Integrationspartnern bei der Eingliederung undAktivierung zu unterstützen. Das Portal ermöglicht den Partnern vonWorkFusion, darunter Capgemini, Deloitte, EY und Cognizant,Kundenmöglichkeiten zu registrieren, die besten Schulungs- undZertifizierungspfade in der Automation Academy zu identifizieren undihre geschulten regionalen Ressourcen den neuen Kundenmöglichkeitenanzupassen. Das Portal bietet WorkFusion-Ressourcen einen zentralenEinstiegspunkt in die intelligente Automatisierungsbranche fürPartner weltweit."Unser Ziel besteht darin, unseren Partnern durch die schnelleZusammenstellung und Verfolgung von Expertenteams für führendeIntelligent Automation-Software zu einer Umsatzsteigerung zuverhelfen", so Scott Lee, Global Head of Channels bei WorkFusion."Wir haben Monate damit verbracht, uns die Bedürfnisse unsererPartner anzuhören und ihr Feedback in das Portal zu integrieren. DasErgebnis ist der derzeit intuitivste und wirksamste digitale Weg zurUmsetzung von Partnerschaften in der intelligentenAutomatisierungsbranche."WorkFusion hat mit der Einführung der in dieser Branche einmaligenAutomation Academy-Schulungsplattform Pionierarbeit für den Bereichder intelligenten Automatisierung geleistet. Die Website, die nebenkostenlosen Kursen und Zertifizierungen Fortgeschrittenenkurse fürKunden und Partner anbietet, hat bis jetzt mehr als 20.000 Expertengeschult und zertifiziert. WorkFusion ist zudem der erste und einzigeAnbieter der kostenlosen und für Unternehmen geeigneten RPA-SoftwareRPA Express, die bereits von mehr als 40.000 Personen heruntergeladenwurde. Partner nutzen die Kombination aus Automation Academy-Kursenund RPA Express, um Ihre Automatisierungsabläufe zu beschleunigen,und das neue Partner-Portal unterstützt sie dabei, ihr Fachwissen undihre Kundenreichweite zu vertiefen. Das Portal verschafftWorkFusion-Partnern zudem Zugriff auf Schulungen zur nächstenGeneration von KI-gesteuerter Automatisierung, wodurch neueKundenkontakte für Dienstleistungsfirmen auf der ganzen Weltentstehen.Um mehr zu erfahren und sich für eine Partnerschaft zu bewerben,besuchen Sie bitte partners.workfusion.com(http://partners.workfusion.com/).Informationen zu WorkFusionWorkFusions KI-gesteuerte Automatisierungssoftware erstellt undverwaltet Software-Roboter für die Wissensarbeit. Die fürData-First-Unternehmen entwickelten Produkte automatisierenGeschäftsprozesse durch die Kombination von KI, RPA und Mitarbeiterauf einer intuitiven Plattform. Top-Unternehmen im globalen Bankwesenund in globalen Versicherungs-, Gesundheits- und anderendatenintensiven Branchen entscheiden sich für WorkFusion, um ihreGeschäftskosten zu senken und mithilfe von KI die Komplexität vonSkalierungsoperationen zu meistern. WorkFusion hat seinen Firmensitzin New York City mit Geschäftsstellen in acht Ländern in Europa undAsien. Weitere Hinweise finden Sie auf www.workfusion.com.Pressekontakt:Adam Devine646-652-7336Original-Content von: WorkFusion, übermittelt durch news aktuell