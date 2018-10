WorkFusion ergänzt seine KI-Automatisierungsplattform um RPA Express Pro und skaliert 40.000 Benutzer seines kostenlosen RPA-Produkts

Das RPA Express Pro-Abonnement bietet seinen Kunden derKI-Automatisierungsplattform eine schnelle Möglichkeit, RPA global zuskalieren, und ermöglicht es RPA Express-Anwendern, mehr Bots aufmehreren Maschinen auszuführenNew York (ots/PRNewswire) - WorkFusion, der führende Anbieter vonKI-gesteuerter Automatisierung, gab heute die Markteinführung von RPAExpress Pro bekannt, einer neuen Version seines SoftwareproduktsRobotic Process Automation (RPA), das Desktop-Geschwindigkeit mitunternehmensweiter Skalierbarkeit kombiniert. RPA Express Pro machtes Anwendern seiner führenden KI-Automatisierungsplattform SmartProcess Automation (SPA) leicht, die RPA-Fähigkeit auf verteilteTeams auf der ganzen Welt auszudehnen und gleichzeitig einezentralisierte Governance und Betriebsanalyse zu gewährleisten. RPAExpress Pro ermöglicht außerdem den Benutzern seines kostenlosenRPA-Angebots eine nahtlose Skalierung von der Automatisierung vonDesktop-Aufgaben bis hin zu unternehmensweiten Prozessen.Nach der Automatisierung von Millionen von Aufgaben auf einzelnenDesktops mit der Starter-Version von RPA Express, dem ersten undeinzigen kostenlos herunterladbaren RPA-Produkt, können die 40.000Benutzer nun auf RPA Express Pro aktualisieren. Mit RPA Express Prokönnen Kunden die unbeaufsichtigte, serverbasierte Automatisierungüber mehrere Workstations hinweg skalieren und komplexere,volumenstärkere Prozesse automatisieren. RPA Express Pro schließt dieLücke zwischen der einfachen Desktop-Automatisierung von RPA ExpressStarter und der fortschrittlichen, unternehmensweiten KI-gesteuertenAutomatisierung, einem Segment, das von WorkFusions Flaggschiff fürintelligente Automatisierung, Smart Process Automation (SPA),entwickelt und angeführt wird. Zusammen machen diese drei AngeboteWorkFusion zum weltweit umfassendsten, robustesten und skalierbarstenAnbieter für Prozessautomatisierung."Das schnelle Wachstum sowohl unseres kostenlosenEinzelplatzprodukts RPA Express als auch von SPA, unsererKI-gestützten Unternehmensautomatisierungsplattform, verdeutlicht dieNotwendigkeit eines einzigen Desktop-to-Enterprise-Ökosystems", soAlex Lyashok, President und CEO von WorkFusion. "Mit RPA Express Prokönnen Anwender, die mit RPA Express erfolgreich waren, ihreAutomatisierung auf mehr Personen, Teams und Standorte ausweiten.Darüber hinaus wird es damit unseren Unternehmenskunden, dieWorkFusion SPA nutzen, ermöglicht, die Automatisierung mitbeispielloser Geschwindigkeit auf noch mehr Benutzer weltweit zuverteilen und gleichzeitig kritische Unternehmensanalysen, Governanceund Sicherheit aufrechtzuerhalten."RPA Express Pro bietet Kunden mehr OCR-Seiten (Optical CharacterRecognition), die Möglichkeit, mehrere Bots gleichzeitig auf mehrerenWorkstations auszuführen, und die Möglichkeit, Prozesse nahtlos vonRPA Express nach SPA zu migrieren. Mit dem Ziel, KI für jedesUnternehmen praktisch und skalierbar zu machen, unterscheidet sichWorkFusion von anderen Softwareprodukten für dieProzessautomatisierung durch die Bereitstellung von Software-Bots,die in Echtzeit aus Kundendaten vor Ort oder in der Cloud lernen undoptimieren. Außerdem werden alle wichtigen Funktionen, die ein Kundebenötigt, um komplexe Prozesse zu automatisieren, auf einer einzigen,KI-nativen Plattform bereitgestellt. Das Einzelplattformmodell vonWorkFusion ermöglicht es globalen Unternehmen, Kontrolle, Governanceund Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten undRisiken der Implementierung und Integration mehrererAutomatisierungs- und KI-Lösungen zu minimieren.Informationen zu WorkFusionDie KI-gesteuerte Automatisierungs- und RPA-Software vonWorkFusion schafft und steuert Software-Roboter für Wissensarbeit.Die Technologie wurde für datenfokussierte Unternehmen geschaffen, umBetriebsprozesse zu automatisieren, indem KI, RPA und Menschen ineiner intuitiven Plattform zusammengeführt werden. FührendeUnternehmen für Bank- und Finanzdienstleistungen sowie in denBereichen Versicherung, Gesundheit, Konsumgüter,Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Einzelhandel usw. wählenWorkFusion, um ihre Betriebskosten zu senken, ihre Mitarbeiter zuqualifizieren, und KI dazu zu nutzen, die Komplexität derTransformation und des Wachstums eines Unternehmens zu bewältigen.WorkFusion hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt überStandorte in ganz Europa und Asien. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen und zum Herunterladen von RPA Express Starter dieWebsite www.workfusion.com.Pressekontakt:Adam Devineadam@workfusion.com646-652-7336Original-Content von: WorkFusion, übermittelt durch news aktuell