WorkBoard kündigt eine tiefere Jira-Integration an, um Team-OKRs in die Jira-Darstellung von Entwicklern einzubinden

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - WorkBoard (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610749-1&h=851590285&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D1151579850%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3DWorkBoard&a=WorkBoard), der Pionier für Enterprise Strategy und Results Management,kündigte heute eine noch tiefere Integration mit Jira Software an, umseine marktführende OKR-Unternehmenslösung als native Erfahrunginnerhalb von Jiras populärem Softwareentwicklungs- undProblemverfolgungssystem anzubieten.Objectives and Key Results (OKRs) in WorkBoard - einManagement-System zur zielgerichteten und modernen Mitarbeiterführung- liefern den Zweck und den Wert der täglichen Arbeit der technischenTeams, während Jira hilft, diese Arbeit zu organisieren und einfachzu erledigen. Jetzt vereinen sich Zweck und Produktivität für Teams,die innerhalb von Jira arbeiten, während Teamkollegen außerhalb vonJira den tatsächlichen Einfluss des Entwicklerteams auf diestrategischen Prioritäten des Unternehmens sehen können.Diese Integration und native Benutzerfreundlichkeit ergänzen diebestehende Jira-Integration von WorkBoard, über die Ergebnisse inWorkBoard automatisch aktualisiert werden, wenn die Arbeit in Jiraabgeschlossen ist. Die neuen Funktionen fügen in Jira eineRegisterkarte hinzu, um die WorkBoard OKRs-Seite anzuzeigen und OKRszu aktualisieren, einschließlich der folgenden Möglichkeiten:- Anzeige aller in WorkBoard definierten OKRs als Registerkarte inder Jira-Umgebung- Anzeigen, Navigieren und Kommentieren von OKRs in Jira- Erhalt einer einzigen Liste zu den wichtigsten Ergebnissen überalle OKRs hinweg und Aktualisierung dieser, ohne Jira zu verlassen- Automatische Aktualisierung der wichtigsten Ergebnisdaten inWorkBoard nach Abschluss der Arbeit in Jira- Anzeigen von Ergebnissen, die von mehreren Jira-Instanzen inWorkBoard oder in Jira stammen- Transparenz für das breitere Unternehmen über die Auswirkungen undden Fortschritt der Entwicklungsarbeit auf das Unternehmen"Technische Teams wollen Gewissheit haben, dass ihre Arbeit fürKunden und Unternehmen wirklich wichtig ist, und sie wollen effizientarbeiten. Dies lässt sich schwer wahrnehmen und aufrechterhalten,wenn man eine Aufgabenliste abarbeitet", sagt Deidre Paknad, CEO undMitbegründerin von WorkBoard. "Tausende von Ingenieuren nutzenWorkBoard, um die wichtigsten Ergebnisse zu definieren undaufeinander abzustimmen, die sie durch ihre Arbeit erzielen. Diesetiefere WorkBoard-Jira-Integration macht es Teams viel einfacher, dasGesamtbild im Auge zu behalten, wenn sie alltäglicheProduktentscheidungen treffen.Die Lösung von WorkBoard wird von großen Unternehmen und schnellwachsenden Firmen eingesetzt, um schneller zu kommunizieren, sichanzugleichen, zu messen und strategische Prioritäten zu erreichen.Obwohl sie typischerweise im gesamten Unternehmen eingesetzt wird,nutzen die Entwicklungsteams die meisten Funktionalitäten. Damitkönnen Sie:- Teamziele und wichtige Ergebnisse (Objectives and Key Results,OKRs) festlegen, einschließlich OKRs für Produkte, Gruppen undTeams, um besser darauf einzugehen, wie Technologieteamstatsächlich arbeiten- OKRs ausrichten und wichtige Ergebnisse zwischen den Teamsspiegeln, um Abhängigkeiten kontinuierlicher abzubilden und zusehen, wie ihre Arbeit zum Unternehmenswachstum und zu denKundenzielen beiträgt- Die mühsame Vorbereitung von Betriebs- und Produktbewertungenautomatisieren, um allen Beteiligten ohne hohe Berichtslast einekontinuierliche Transparenz über die Fortschritte bei der Umsetzungstrategischer Prioritäten zu geben- Durchdachtere Gruppen-Meetings und Huddles mit Zielvorgaben undwichtigen Ergebnissen auf der Agenda ermöglichen und Entscheidungenvon Meeting zu Meeting verfolgenDas WorkBoard-Plug-in (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610749-1&h=931476658&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D1633928715%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252Fokrs-for-jira%252F%26a%3DWorkBoard%2Bplug-in&a=WorkBoard-Plug-in) ist für Jira Cloud und Jira On Prem im Atlassian-Store absofort erhältlich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610749-1&h=2787811432&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D2557783083%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmarketplace.atlassian.com%252Fapps%252F1221224%252Fworkboard-okrs-for-jira%253Fhosting%253Dserver%2526tab%253Doverview%26a%3Dnow%2Bavailable&a=ab+sofort+erh%C3%A4ltlich) .Informationen zu WorkBoardWorkBoard ist der Pionier von Lösungen im Bereich EnterpriseStrategy and Results Management und bietet das einzige OKR-Angebotfür große Unternehmen. WorkBoard erschließt Wachstum für seineKunden, indem es die Abstimmung und Verantwortlichkeit aufbemerkenswerte Weise vereinfacht. Die Strategie- undErgebnisplattform von WorkBoard ermöglicht es wachstumsstarken undhochkarätigen Unternehmen, sich an Ergebnissen auszurichten undErfolge unternehmensweit einheitlich zu messen; seineOKR-Coaching-Services und sein Zertifizierungsprogramm helfenUnternehmen, die Ergebnisgeschwindigkeit schnell zu erreichen. Zu denKunden, die sich auf WorkBoard verlassen, gehören Microsoft, Cisco,Cision, Juniper, Malwarebytes, McKesson, IBM, Reliance Industries,Workday und andere. Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.workboard.com oder folgen Sie dem Unternehmen aufTwitter@WorkboardInc. 