WorkBoard erweitert das Führungsteam um Chief Customer Officer und Chief People Officer, um dessen Wirkung zu skalieren

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2755243-1&h=573568918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2 6o%3D2755243-1%26h%3D462735298%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%2 6a%3DWorkBoard&a=WorkBoard , führendes Unternehmen im Bereich Unternehmensstrategie und Ergebnismanagement, gab heute bekannt, dass es zwei erfahrene Experten der Technologiebranche in sein Führungsteam aufgenommen hat. Damit sollen neue Positionen in einer Zeit des raschen Wachstums und der Zugkraft auf dem Unternehmensmarkt besetzt und die Unternehmensführung gestärkt werden.David Ginsburg kommt als Chief Customer Officer zu WorkBoard, und Stuart Crabb übernimmt die neue Position des Chief People Officer.Ginsburg hat die leistungsstarken Teams für Kundenerfolg und strategische Dienstleistungen bei Box, MixPanel, eBay und UserTesting geleitet und skaliert. Wie auch WorkBoard wuchsen User Testing und Box schnell, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass ihre Kunden die Nutzung der Produkte rasch ausweiteten. Seine Expertise, Kunden bei der schnellen Erzeugung von Werten zu unterstützen und diesen im Laufe der Zeit auszubauen, ist für WorkBoard besonders relevant, da die Hälfte der Verkäufe von Kunden stammt, die für zusätzliche Geschäftsbereiche einkaufen.Ginsburgs Erfahrung als Strategieberater bei Accenture und anderen Unternehmen in seiner früheren Karriere ergänzt das bereits sehr umfangreiche Beratungsteam für Strategiedienstleistungen von WorkBoard und wird dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit zu vergrößern."WorkBoard hat eine einzigartige und strategische Beziehung zu seinen Kunden, da es sie dabei unterstützt, die Ausrichtung zu vertiefen, die Ergebnisse zu beschleunigen und von einer Output- zu einer Outcome-Mentalität zu wechseln", sagte Ginsburg. "Ich freue mich, auf dem starken Fundament und dem bestehenden Team aufzubauen, während wir in zunehmendem Maße große Unternehmen als Kunden gewinnen."Der Chief People Officer Stuart Crabb kommt mit einem ebenso beeindruckenden Lebenslauf zu WorkBoard, in dem er die Skalierung von Technologieunternehmen fortsetzt. Er kam als globaler Leiter für Bildung zu Facebook, als das Unternehmen gerade einmal 400 Mitarbeiter hatte und half, es auf 17.000 zu skalieren. Mitte der 2000er Jahre war er globaler Leiter der Talentförderung bei Yahoo, wo er die globale Entwicklungsstrategie des Unternehmens und den Lehrplan für die Mitarbeiter aufbaute und mehrere Lern- und Entwicklungsprogramme schuf. Außerdem gründete und leitete er Oxegen Consulting, das private und öffentliche Unternehmen bei der Führungs- und Teamentwicklung, dem Coaching von Führungskräften und der Effektivität von Organisationen unterstützt. Er wird Elemente dieser Führungsprogramme sowohl den Kunden von WorkBoard als auch den Mitarbeitern zur Verfügung stellen."Ich war daran beteiligt, großartige Technik-Teams aufzubauen und Programme bei Facebook, Yahoo und anderswo zu entwickeln, die Menschen und Teams in die Lage versetzen, bestmöglich zu arbeiten, und ich freue mich, diese Expertise bei WorkBoard einzubringen", sagte Crabb. "Besonders spannend ist für mich die Möglichkeit, unser Mitarbeiterteam zu erweitern und einen strategischen Beitrag zur Mission von WorkBoard zu leisten, Unternehmen und deren Mitarbeitern bei der Erzielung von optimalen Ergebnissen zu unterstützen.WorkBoard verdreifachte die jährlich wiederkehrenden Einnahmen in den Jahren 2018 und 2019 und brachte im Jahr 2019 53 Millionen USD an Risikofinanzierung ein. Es ist auf dem Weg zur Verdreifachung des Umsatzes im Jahr 2020, denn Unternehmen müssen weiterhin Geschäftswert liefern und wachsen, da ihre Belegschaft immer stärker verteilt ist und der wirtschaftliche Gegenwind zunimmt. WorkBoard ist zum Unternehmensstandard für OKR-Software und -Dienstleistungen geworden, auf den Unternehmen wie Comcast, Workday, Microsoft, Cision, Cisco und Juniper Networks und andere vertrauen, um ihre Geschäftsergebnisse zu erhöhen und zu beschleunigen."Ich bin begeistert, mit Dave und Stu zusammenzuarbeiten, die beide Experten auf ihrem Gebiet sind", sagte Deidre Paknad, CEO und Mitbegründerin von WorkBoard. "Als erfahrene Führungskräfte sind sie sich auch der Herausforderungen bewusst, die sich aus der Ausrichtung der Mitarbeiter auf Kunden- und Unternehmensergebnisse ergeben, die wir für unsere Kunden optimieren. Dieser persönliche Kontext und dieses Engagement sind der Schlüssel zur Skalierung eines außergewöhnlichen Mitarbeiter- und Kundenerlebnisses."Informationen zu WorkBoard:WorkBoard ermöglicht es großen Unternehmen, in sich schnell verändernden Märkten zu wachsen und zu reagieren, indem es eine Enterprise Results Platform bietet, die sie dabei unterstützt, strategische Prioritäten schnell auszurichten, zu messen und voranzutreiben. Comcast, Cisco, Cision, Microsoft, Samsung, Workday, Zuora und andere Unternehmen nutzen die OKR-Software und das Know-how von WorkBoard, um die Geschäftsergebnisse zu verstärken und zu beschleunigen. WorkBoard hat Pionierarbeit für OKR-Coaching und eine Methodik für skalierten OKR-Erfolg geleistet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Zeit bis zum Erreichen von Ergebnissen zu verkürzen. Es hat bereits 1.500 Coaches mit seinem bewährten Playbook zertifiziert. Zu den Investoren des Unternehmens gehören Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday und Microsofts M12, und es hat sich schnell zum Unternehmensstandard für das Ergebnismanagement entwickelt. 