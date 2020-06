WorkBoard ernennt neue CMO und GM zur Begegnung der steigenden Nachfrage im Zuge des Wettlaufs von Unternehmen, neue Arbeitsmodelle zu ermöglichen

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Joelle Kaufman leitet die Bereiche Marketing, Wachstum und WorkBoard Community für die Results Management Platformhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2838289-1&h=1130679638&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838289-1%26h%3D3889893716%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3DWorkBoard&a=WorkBoard , das führende Unternehmen im Bereich Enterprise Results Management, kündigte heute an, dass die erfahrene Führungskraft Joelle Kaufman die Rolle des Chief Marketing Officer und General Manager der WorkBoard Community übernehmen wird. Kaufman kommt zu WorkBoard vor dem Hintergrund einer starken Nachfrage nach seinen Produkten, da Unternehmen zusehends überdenken, wie sie die momentan dezentralisierten Arbeitskräfte ausrichten und mobilisieren können.Bei der Überarbeitung ihrer Geschäftspläne im Einklang mit diesem neuen Klima modernisieren Unternehmen die Art und Weise, wie sie ihre strategischen Prioritäten umsetzen, ausrichten und vorantreiben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Organisation und Mobilisierung von dezentralisierten Arbeitskräften in Bezug auf wichtige Unternehmensziele. In den vergangenen 120 Tagen haben viele der bestehenden Kunden der Marke ihre WorkBoard-Implementierungen beschleunigt, sodass Unternehmen wie Microsoft, Cisco, Reliance, Comcast, Zuora und viele junge Startups ihre strategischen Prioritäten verlagern und ihre Teams in die Lage versetzen konnten, sich anzupassen und produktiv zu sein, während sie von zu Hause aus arbeiten. Mittlerweile setzen Unternehmen aus allen Branchen die WorkBoard Enterprise Results Platform und ihren OKR-Ansatz ein, um ihre Agilität, Widerstandsfähigkeit und Ergebnisse zu steigern."Es war wichtig, einen Marketing- und Community-Führungskraft zu finden, die ebenso leidenschaftlich wie ich daran interessiert ist, ziel- und wertorientierte Arbeit zu ermöglichen, und die mit echter Erfahrung, Reichweite und Zügigkeit eine Führungsrolle übernimmt", sagte Deidre Paknad, CEO und Mitbegründerin von WorkBoard. "Joelles Begabung, das Potenzial ihres Teams voll auszuschöpfen, schnelle Ergebnisse zu erzielen und ihre authentische Leidenschaft für ergebnisorientierte Führungsarbeit passen perfekt zu unserer Vision und unserem Team."Kaufman wird bei WorkBoard für die Bereiche Marketing, Wachstum, Umsatz und WorkBoard Community zuständig sein. Mit dem größten Bestand an Unternehmenskunden und umfanggerechten Implementierungen hat WorkBoard seine Lösung als Unternehmensstandard für das Ergebnismanagement etabliert. Kaufman wird auf dieser Grundlage expandieren und mit der WorkBoard Community die Erkenntnisse und das Fachwissen von WorkBoard und seinen Kunden anderen zur Verfügung stellen, die die OKR-Technik, das Ergebnismanagement und die digitalen Ansätze zur Abstimmung und Kontrolle erlernen und nutzen möchten. Das OKR Coach-Zertifizierungsprogramm von WorkBoard ist das Aushängeschild seiner Community-Anstrengungen und hat bereits über 2.200 OKR-Coaches zertifiziert, die ihre Organisationen dabei unterstützen, die Ergebnisausrichtung und Messkompetenz zu verbessern. Die Nachfrage nach dem Programm hat in diesem Jahr mit fast 600 neuen Coach-Absolventen in den letzten 5 Monaten einen Höhepunkt erreicht. Um diese Dynamik fortzusetzen, wird Kaufman die Verfügbarkeit und Vielfalt von OKR-Kursen erhöhen, die Zusammenarbeit mit den Coaches nach der Zertifizierung und den Kompetenzaufbau ausweiten und Instrumente und Toolkits entwickeln, die Coaches, Personalleiter und OKR-Prozessleiter dabei unterstützen, die Ergebnisse für ihre Organisation zu maximieren.Bevor sie zu WorkBoard kam, war Kaufman Chief Marketing and Revenue Officer bei Dynamic Signal. Kaufman ist Baker-Stipendiatin der Harvard Business School und hat einen Bachelor-Abschluss des University of Michigan College of Literature, Science & the Arts, wo sie als erste Studentin am Honors College einen Abschluss in Organisationsforschung erwarb. Obwohl das Erforschen neuer Möglichkeiten während der Pandemie eine einzigartige Erfahrung war, hat die Situation auch einen guten Filter geboten, um Unternehmen zu identifizieren, die auf lange Sicht florieren werden. Kaufman nahm an dem Meeting der WorkBoard User Group im April mit über 600 Kunden teil, bei der Führungskräfte von Microsoft, IBM, Workday, Comcast, Zuora, GHX, BAL Global und anderen ihre Erfahrungen mit OKRs auf WorkBoard austauschten. Sie zeigte sich beeindruckt vom Ausmaß der Befürwortung innerhalb der Gruppe und davon, wie schnell die WorkBoard-Kunden zu Beginn von Covid-19 in der Lage waren, strategische Prioritäten zu verfolgen, sowie von ihrem WorkBoard-fähigen digitalen Arbeitsrhythmus.Kaufman fügte hinzu: "Das Verbessern der Art und Weise, wie Leute gemeinsam Prioritäten definieren, setzen und schließlich großartige Ergebnisse erzielen, ist eine lebenslange Leidenschaft von mir. Allzu oft wird das Bearbeiten langer Aufgabenlisten mit Wirkung und unzählige Hierarchie-Ebenen mit Wert verwechselt. Leute akzeptieren das Fehlen von Zweck, Klarheit und Transparenz als ihre Normalität bei der Arbeit - aber dies untergräbt das Potenzial der Organisation und ihrer Mitarbeiter gravierend. WorkBoard erschließt dieses Potenzial, indem es die wesentliche Ausrichtung und Kontrolle bemerkenswert einfach gestaltet und Klarheit und Transparenz zur neuen Norm für alle macht."Zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr hat WorkBoard sein Führungsteam durch David Ginsburg als Chief Customer Officer und Stuart Crabb als Chief People Officer erweitert (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2838289-1&h=1807468453&u= https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838289-1%26h%3D5016 52979%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252Fworkboard-in-the-news%252F pr-2020mar19.php%26a%3Ddeepened%2Bits%2Bexecutive%2Bteam&a=F%C3%BChrungsteam+dur ch+David+Ginsburg+als+Chief+Customer+Officer+und+Stuart+Crabb+als+Chief+People+O fficer+erweitert) . Im Januar 2020 kündigte WorkBoard eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Mio. US-Dollar unter der Leitung von Andreessen Horowitz an. Bestehende Investoren Workday Ventures, Microsofts Risikofonds M12 und GGV Capital nahmen ebenfalls an der Runde teil.Informationen zu WorkBoard:WorkBoard ermöglicht es großen Unternehmen, Teams dauerhaft auf Ergebnisse und ihre wichtigsten Prioritäten konzentrieren, indem es eine Enterprise Results Platform bietet, die sie dabei unterstützt, in einem dezentralen Umfeld ein kohärentes Geschäftsmodell zu betreiben. Comcast, Cisco, Cision, Microsoft, Samsung, Workday, Zuora und andere Unternehmen nutzen die OKR-Plattform und das Know-how von WorkBoard, um Teams mit gemeinsamem Fokus auszurichten, zu verbinden und zu koordinieren. WorkBoard leistete Pionierarbeit bei der OKR-Coach-Zertifizierung, um Unternehmen dabei zu helfen, mit der OKR-Methodik schneller zum Erfolg zu kommen, und hat bereits 1.500 Coaches nach seiner bewährten Methodik zertifiziert. Zu den Investoren des Unternehmens gehören Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday und Microsofts M12, und von seinem Hauptsitz in Redwood City im US-Bundesstaat Kalifornien aus hat sich WorkBoard schnell zum Unternehmensstandard für das Ergebnismanagement entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2838289-1&h =2561498782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D283828 9-1%26h%3D1463430268%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3Dwww.w orkboard.com&a=www.workboard.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @WorkboardInc. 