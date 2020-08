Worauf ist bei Einkommensinvestitionen zu achten?

Wenn man an Investitionen denkt, denkt man natürlich an die potenziellen Kapitalgewinne. Einer der größten Vorteile von Aktien wird jedoch bei einer Anlage zur Erzielung von Einkommen realisiert. Die Kriterien, die wir bei der Bewertung von Aktien als Einkommensquelle verwenden müssen, können sich von denen einer reinen Wachstumsanlage unterscheiden. Hier sind einige der wichtigsten Dinge, auf die man achten muss.

Dividendenrendite

Das erste, worauf man achten muss, ist die Dividendenrendite. Im Gegensatz zu Anleihen zahlen Unternehmen, die Dividenden ausschütten, diese nicht prozentual, sondern pro Aktie aus. Das bedeutet, dass die gleiche Dividendenzahlung eine andere Rendite auf deine Investition abwirft, wenn sich ihr Aktienkurs ändert.

Dies bietet einen großen Vorteil. Es bedeutet, dass eine Dividendenaktie, wenn sie einen vorübergehenden Ausverkauf erleidet (was nicht bedeutet, dass die Dividende gekürzt wird), in kurzer Zeit an eine höhere Rendite für dich bieten kann.

Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Dividende gleich bleibt oder überhaupt weiter gezahlt wird. Deshalb ist es wichtig, auch die Dividendenvorgeschichte eines Unternehmens zu berücksichtigen. Achte auf konstante Zahlungen, idealerweise mit einem konstanten jährlichen Dividendenwachstum (sonst würde allein die Inflation dazu führen, dass die Rendite jedes Jahr sinkt).

Es kommt auch vor, dass einige Unternehmen Dividenden zahlen oder diese erhöhen, wenn es in ihrem besten Interesse wäre, dieses Geld wieder in das Unternehmen zu investieren.

In der Regel finde ich, dass die Dividendenrendite zwischen etwa 3 % und 6 % liegen sollte. Zu niedrig und der Einsatz ist es nicht wert. Zu hoch, und es wird wahrscheinlich nicht von Dauer sein. Die Angst an den Märkten bietet jedoch einen Vorbehalt. Wenn man vorsichtig ist, gibt es Gelegenheiten, bei denen Aktien einen unfairen Ausverkauf erleben, der in der Regel durch Angst nach schlechten Nachrichten ausgelöst wird. In diesen Zeiten kann ein starkes Unternehmen sogar noch höhere Renditen bieten.

Starke Unternehmen

Die andere wichtige Überlegung, vor allem wenn es sich nur um Einkommensinvestitionen handelt, ist die Wahl eines starken Unternehmens. Du möchtest, dass dein Einkommensstrom stabil und sicher bleibt, ohne dass dein Einsatz verloren geht. Das bedeutet, dass man sich für große Blue-Chip-Unternehmen mit anerkannten Marken und guten Finanzen entscheiden muss.

Diese bieten in der Regel die niedrigsten Kapitalgewinne, aber das ist bei Einkommensinvestitionen kein Problem. Aber auch diese Strategie ist nicht perfekt. In letzter Zeit waren viele große Blue Chips, die beständige Dividendenzahlungen hatten, dank der Covid-19-Pandemie und des niedrigen Ölpreises gezwungen, diese auszusetzen oder zu reduzieren.

Deshalb ist es auch notwendig, dein Portfolio zu diversifizieren. Dies ist immer eine sichere Anlagestrategie, aber zugegebenermaßen eine, die potenzielle Kapitalgewinne oft reduziert. Immerhin kommt es uns auf das Einkommen an.

Achte darauf, etwa 8-12 Einzelanlagen im Portfolio zu haben. Diversifiziere vor allem über Sektoren, aber du kannst auch über Länder und sogar über die Marktkapitalisierung diversifizieren (wenn du risikobereit bist und nicht nur große Unternehmen besitzen willst).

Ich persönlich verfolge insgesamt einen gemischten Ansatz. Einige meiner Investitionen sind hauptsächlich auf Einkommen ausgerichtet, während andere auf Wachstum abzielen. So oder so, Einkommensinvestitionen sind etwas, das jeder ernsthafte Anleger in Betracht ziehen sollte.

