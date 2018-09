Worauf es beim Schlafen ankommt (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Richtig schlafen lässt sich Experten zufolge (wieder) lernen.Wichtig sei, den Schlaf auf die Nacht zu beschränken, um seineverschiedenen Phasen auszukosten, sagt Dr. Hans-Günter Weeß, Leiterdes Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster, imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Tiefschlafphasen wechseln mitPhasen leichteren Schlafs ab. Beide brauchen wir." Dass man im Laufeder Nacht immer wieder mal wach werde, sei dabei ganz normal. Was dieoptimale Schlafdauer betrifft, sind die viel zitierten acht Stundennur ein Anhaltspunkt. Entscheidend ist unser individuellerSchlaf-wach-Rhythmus, der genetisch festgelegt ist. So kommen"Lerchen" früher aus den Federn als die eher nachtaktiven "Eulen".Beide brauchen trotzdem eine angemessene Schlafdauer, um ihren Taggut bewältigen zu können. Mit zunehmendem Alter verändert sich derSchlaf. "Das ist normal", sagt Professor Helmut Frohnhofen,Abteilungsarzt für Altersmedizin am Alfried Krupp Krankenhaus inEssen. "Entscheidend ist die Tagesbefindlichkeit." Einfache Regel:Wer sich tagsüber frisch fühlt, hat genug geschlafen.Mediziner warnen davor, die Folgen von Schlafmangel zuunterschätzen. Zu wenig Schlaf macht nicht nur müde, sondern auchkrank. Denn im Schlaf werden Infekte bekämpft, Energiespeicheraufgefüllt, Blutdruck und Blutzuckerspiegel reguliert; das Gehirnverarbeitet die Eindrücke des Tages und aktiviert das Gedächtnis.Schuld an Schlafmangel ist oft der eigene Lebensstil. Aber aucheine Diabetes-Erkrankung, die Einnahme entwässernder Medikamente oderdas Schlafapnoe-Syndrom können Schlafräuber sein. Im neuen "DiabetesRatgeber" finden Leserinnen und Leser konkrete Tipps zum besserenEin- und Durchschlafen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell