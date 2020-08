Worauf du achten solltest, wenn du jetzt für Einkommen investierst!

Bist du ein Investor, der jetzt für ein passives Einkommen investieren möchte? Falls ja, dann bist du garantiert nicht alleine: In Zeiten niedriger Zinsen suchen viele Investoren nach einem adäquaten Ersatz. Allerdings gilt es grundsätzlich zu beachten, dass Dividenden bloß begrenzt für dieses Ziel geeignet sind.

Hinzu kommt, dass wir uns jetzt in einer durchaus schwierigen wirtschaftlichen Zeit befinden. Das Coronavirus und der allgemeine Abschwung könnten auch für einige Dividendenperlen zu einer Existenzprobe werden. Oder zumindest für die jeweilige Dividendenhistorie.

Entsprechend gilt es für Foolishe Einkommensinvestoren, auf einige Dinge zu achten. Werfen wir heute einen Blick auf drei Aspekte, die überaus relevant werden.

Achte auf defensive Qualität

Etwas, das man als Investor beachten sollte, wenn man jetzt für Einkommen investiert, ist zunächst eine gewisse grundsätzliche Qualität. Viele Investoren setzen das mit der Historie einer Aktie gleich. Allerdings ist das bloß eine Komponente. In letzter Zeit so manches Mal sogar eine ziemlich schwache.

Nein, Qualität sollte immer in die Gegenwart gerichtet sein. Sprich: Die Aktie und das grundlegende Unternehmen sollten defensiv sein. Und idealerweise zeitlos, was die Umsatz- und Ergebnisentwicklung angeht. Viele Branchen, die beispielsweise solide abliefern, entstammen der Lebensmittel-, der Hygiene- oder auch der Pharma-Branche. Oder eben anderen Geschäftsmodellen, denen eine Krise nichts ausmachen kann.

Qualität ist und bleibt langfristig etwas, das durch kaum etwas zu ersetzen ist. Entsprechend kann man als Foolisher Einkommensinvestor nicht darauf verzichten, das Unternehmen selbst in den Vordergrund zu stellen.

Einen Sicherheitspuffer

Wiederholen wir, bevor wir weitermachen, noch einmal den ersten Aspekt: Die Qualität ist nämlich etwas, das quasi über allem schwebt. Andere Aspekte sind lediglich schmückendes Beiwerk. So wie eben auch der Sicherheitspuffer, den wir jetzt thematisieren wollen.

Ein Sicherheitspuffer kann dabei unterschiedlicher Natur sein. Ein niedriges Ausschüttungsverhältnis kann beispielsweise helfen, die Dividende und das passive Einkommen konstant zu halten. Ja, selbst wenn das Zahlenwerk moderat nachgibt. Entsprechend ist diese Kennzahl eine wichtige Komponente, was den Sicherheitspuffer angeht.

Aber auch eine vergleichsweise günstige Bewertung kann ein Sicherheitspuffer sein. Insbesondere wenn die Zahlen insgesamt etwas rückläufig sind, kann eine günstige Bewertung Kursverluste vermeiden. Die Dividende und das passive Einkommen können zwar wichtig sein. Es gilt jedoch auch, die Gesamtrendite im Auge zu behalten.

Solide Wachstumstreiber

Zugegeben: Stagnation kann bei hohen und vergleichsweise starken Dividenden sowie passiven Einkünften manchmal auch attraktiv sein. Das Salz in der Suppe für Einkommensinvestoren ist jedoch ein stetes moderates Wachstum. Das führt häufig zu insgesamt besseren Gesamtrenditen. Sowie langfristig auch zu höheren Dividenden.

Wie kann man ein zukünftiges Dividendenwachstum idealerweise identifizieren? Vielleicht die wichtigste Frage an dieser Stelle. Die Antwort ist recht einfach: Es sollte einen soliden Wachstumstreiber in einem insgesamt starken, zeitlosen Markt geben, der Umsätze und Ergebnisse mittel- bis langfristig wachsen lässt.

Das kann eine stete Preissetzungsmacht sein. Oder auch ein intakter Wachstumsmarkt, der als solcher weiter wächst. Für passive, stetig steigende Einkünfte und die Gesamtrendite ist dieser Aspekt daher wichtig.

Achte auf diese Aspekte, wenn du für Einkommen investierst

Wer als Investor jetzt für Einkommen investieren möchte, der sollte auf ein stabiles, zeitloses, defensives Geschäftsmodell und eine starke Qualität achten. Sowie auch auf einen Sicherheitspuffer und im Gesamtpaket auf ein solides Wachstum. Das sind wichtige Weichen, um langfristig solide Einkünfte zu erzielen. Sowie eben auch starke Renditen.

