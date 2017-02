Worauf Sie jetzt bei Apple achten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

wenn Sie bei der Chartanalyse konsistente Trendlinien ziehen wollen, dann sollten Sie dabei systematisch vorgehen. Geht nicht, meinen Sie? Geht doch, behaupte ich! Tatsächlich arbeite ich schon seit 2 Jahrzehnten mit dieser Methode:

Für eine Aufwärtstrendlinie verbinden Sie einfach das letzte bedeutsame Tief mit dem Tief, das dem letzten Hoch der Aufwärtsbewegung vorausgeht. (Für eine Abwärtstrendlinie gehen Sie exakt umgekehrt vor.) Der Vorteil:

Wenn Sie auf diese Weise vorgehen, dann werden Sie feststellen, dass sich so manches, durch einen Trendbruch verursachtes, Verkaufssignal als Fehlsignal erweist, weil der Kurs ein neues Hoch erreicht. Und damit wird der eigentlich verletzte Aufwärtstrend wieder „geheilt“ und muss von Ihnen lediglich neu justiert werden.

Was das mit Apple zu tun hat, erkläre ich Ihnen anhand des Charts: Der Aufwärtstrend seit 2009 wurde bereits im August 2015 nach unten verlassen. Er würde erst dann wieder aufgenommen, wenn die Apple-Aktie ihr bisheriges Allzeithoch bei 134,54 USD überbietet. Mit inzwischen 121,63 USD hat sich die Notierung in den vergangenen Wochen an dieses Niveau heran gearbeitet. Allerdings:

Ob es für ein neues Rekordhoch reicht, wird sich vielleicht schon heute abend erweisen: Nach Börsenschluss in New York wird der iPhone-Hersteller seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentieren. Wie auch immer:

Ein Investment in Apple drängt sich erst dann auf, wenn der Aktienkurs eine neue Bestmarke aufstellt. Bis dahin können Sie in aller Ruhe das konsistente Ziehen von Trendlinien in anderen Charts trainieren!

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse