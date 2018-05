Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Hamburg (ots) - Woody Harrelson ist ein echtes Arbeitstier: Nachdem Oscar-Erfolg "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ist der56-Jährige derzeit in "Solo: A Star War's Story" in den deutschenKinos zu sehen, im Herbst steht der Marvel-Film "Venom" an. Einbisschen viel, findet auch Harrelson selbst. "Ich bin echtüberarbeitet. Es sollte ein vorgeschriebenes Limit für die Zahl vonFilmen geben, die man als Schauspieler dreht. Denn irgendwann nähertman sich der Erschöpfung - und das Publikum ja auch, das will einendann nicht mehr sehen." Doch die Drehbücher seien so gut, dass er oftnicht ablehnen könne. "Aber in diesem Jahr mache ich nun endlich einerichtige Pause", ergänzt er, "ich werde eine 'Freundschaftstour'machen, also viele meiner guten Kumpel besuchen. Dann möchte ich mitmeiner Familie Europa bereisen, vor allem will ich mehr Zeit inItalien verbringen. Ich würde zu gern Italienisch können!"Der Hollywood-Star, der sich auch politisch engagiert und beieiner Protestaktion sogar mal auf die Golden Gate Bridge kletterte,mag das Abenteuer. "Angst zu haben ist gut. Deshalb mache ich immerwieder mal was Gewagtes." Zum Beispiel? "Einmal habe ich mit einemKumpel auf einem Bus gesurft. Er stieg vor mir durch die Dachlukezurück, aber ich blieb noch kurz auf dem Dach. Nur weil er mirzurief, dass ich reinkommen sollte, sprang ich herunter. Und imgleichen Moment fuhr der Bus unter einer Brücke durch."Harrelson, der bisher dreimal für den Oscar nominiert war, kamdurch einen Zufall zur Schauspielerei: "Das hing mit dem Tod vonElvis Presley zusammen. Ich habe mir damals seine Golden Oldiesbesorgt und die alle auswendig gelernt. Einmal begann ich in derHighschool-Bibliothek vor mich hinzusingen, und plötzlich hatte sichein richtiger Kreis von Zuhörern um mich versammelt. Die klatschtenund jubelten, ich sprang sogar auf den Tisch. Nach dem Song kam einMädchen namens Robin auf mich zu und meinte zu mir: 'Steig doch malrunter und komm mit zu unserer Theatergruppe. Wir könnten jemand fürunser Stück brauchen.' Und weil sie sehr hübsch war, ließ ich mir dasnicht zweimal sagen. So habe ich gemerkt, was das für ein toller Jobist. Besser wäre höchstens noch: Rockstar."