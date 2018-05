Köln (ots) - Diese App besitzt alles, was Eltern sich von einemdigitalen Spiele-Angebot für ihre Kinder versprechen:Tierisch-liebenswerte Protagonisten wie "Freddy der Fuchs" oder"Kitty die Katze" laden zum Entdecken einer hochwertigen App-Welt mitmalerischen Illustrationen und humorvollen Ideen ein. In "WoodieHoo -Haus & Freunde" spielen Kinder in ihrem eigenen Tempo. Es gibt keinePunktwertungen, keinen Zeit- oder Leistungsdruck; im Vordergrundsteht vielmehr das spielerische Entdecken und Ausprobieren. Und vorallem natürlich: der Spaß!Die neue Vorschul-App von SUPER RTL ist vollständig werbefrei undin der Basisversion kostenlos. "WoodieHoo - Haus & Freunde" ist fürAndroid und iOS sowohl in den deutschsprachigen als auch ininternationalen Apps-Stores erhältlich.Boris Bolz, Chief Digital & Marketing Officer: "Mit 'WoodieHoo'haben wir eine eigenständige Digitalmarke kreiert, die wir nunSchritt für Schritt erweitern werden. Unser Ziel ist es, einenApp-Kosmos zu erschaffen, der kleine Kinder spielerisch unterhält undEltern ein sicheres Gefühl vermittelt. Die App ist optimal auf dieBedürfnisse unserer Zielgruppe zugeschnitten und hat das Potenzial,ein internationaler Erfolg zu werden."Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1012Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell