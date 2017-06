Wonnemonat für Dieselfahrer / Dieselkraftstoff war im Mai so günstig wie in keinem anderen Monat des Jahres / Auch Benzin günstiger (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Für Dieselfahrer ist der Mai seinem Ruf als Wonnemonat gerechtgeworden - zumindest an den Tankstellen. Wie die monatlicheADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt, kostete ein Liter Dieselim Monatsmittel 1,144 Euro (April: 1,171 Euro) und damit so wenig wiein keinem anderen Monat des laufenden Jahres. Der Preis für einenLiter Super E10 lag im Schnitt bei 1,344 Euro (April: 1,367 Euro).Billigster Monat des Jahres bleibt bei E10 der März mit einem Preisvon 1,342 Euro.Bei beiden Sorten war der teuerste Tag zum Tanken der 1. Mai. EinLiter Super E10 kostete am Maifeiertag 1,358 Euro, ein Liter Diesel1,161 Euro. Am günstigsten war Tanken am 10. Mai: DerTagesdurchschnittspreis für Super E10 lag bei 1,332 Euro, der fürDiesel bei 1,133 Euro.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unterwww.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschenTankstellen bietet die auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".