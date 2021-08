Wondershare wird bei den G2 Crowd Summer 2021 Awards als Leader und High Performer ausgezeichnet

Vancouver, B.C. (ots) - Als führendes Unternehmen im Bereich digitaler Kreativitätssoftware gab Wondershare (https://www.wondershare.de/) heute bekannt, dass mehrere seiner Kreativitäts- und Produktivitätsprodukte von G2 Crowd bei den Summer Awards 2021 ausgezeichnet wurden. Wondershare Filmora, PDFelement und Recoverit wurden als "Leader" der Branche eingestuft, während FilmoraPro als "High Performer" glänzte und seine Leistung aus dem Frühjahresbericht 2021 bestätigte."Wir sind hocherfreut und stolz darauf, bei den neuen G2 Crowd Awards erneut ausgezeichnet zu werden", sagt Tobee Wu, CEO von Wondershare. "Wondershare stellt die Anforderungen und das Feedback seiner Kunden immer in den Vordergrund und wir werden dies auch weiterhin tun, indem wir bessere und einfallsreichere Produkte veröffentlichen."G2 ist einer der beliebtesten P2P Bewertungsplattformen, welche dafür bekannt ist, ehrliche Bewertungen für verschiedene Produkte zu veröffentlichen. Die Plattform vergibt jährlich Preise, um Branchenführer in verschiedenen Bereichen zu würdigen.- Wondershare Filmora: Führend in der VideoverarbeitungWondershare Filmora ist als führend im Bereich der Videobearbeitung bekannt, zusammen mit anderen bekannten Marken wie Adobe Premiere und Final Cut Pro X. Die neueste Version 10.5 von Filmora bringt die Integration der Filmstock-Effektbibliothek, das AI-Porträt-Addon, AR-Sticker, Auto Reframe und Audio Effekte, welche den Benutzern helfen, fesselnde Videoinhalte mit Leichtigkeit zu erstellen.- Wondershare PDFelement: Führend in der DokumenterstellungWondershare PDFelement ist als führend in der Dokumenterstellung bekannt. PDFelement 8, die neueste Version der PDF-Editor-Familie, steigert die Effizienz von Office Anwendern durch Verbesserung der Benutzeroberfläche und der Leistung, Cloud Speicher und wichtige Änderungen bei der Navigation auf der Symbolleiste.- Wondershare Recoverit: Führend in der Datei- und DatenwiederherstellungWondershare Recoverit ist als führend in der Kategorie der Dateiwiederherstellung bekannt. Die Software, die sowohl für Mac- als auch für Windows-Computer verfügbar ist, unterstützt eine Vielzahl von Daten- und Dateitypen und -formaten und verfügt über einen unkomplizierten Wiederherstellungsprozess, welcher nur drei Schritte umfasst.- Wondershare FilmoraPro: High Performer im Bereich der VideobearbeitungWondershare FilmoraPro ist bekannt als High Performer im Bereich der Videobearbeitung. FilmoraPro bietet leistungsstarke Funktionen und ist zugleich sehr benutzerfreundlich. Zu den Funktionen gehören eine unbegrenzte Anzahl von Spuren, voreingestellte Übergänge, automatische Stabilisierung und vieles mehr. Es ist die beste Wahl für Profis.Für alle aktuellen Neuigkeiten und Updates von Wondershare besuchen (http://www.wondershare.de/) Sie bitte die offizielle Webseite oder folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCgtrxgVjWXDRyKPWM6TKVww), Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_filmorade/), Facebook (https://www.facebook.com/wondershareDE) und Twitter (https://twitter.com/FilmoraDeutsch).Pressekontakt:Medium: Wondershare Technology Co., LtdName: Tyler JägerE-Mail: pr@wondershare.deTelefonnummer: 001-60-4343-8521Webseite: https://filmora.wondershare.de/Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell