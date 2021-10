Wondershare und Windows 11: Effizienz für Anwender schaffen

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Wondershare-Produkte sind jetzt kompatibel mit Windows 11Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Wondershare als führendes Unternehmen für Kreativsoftware durch sein Engagement für ständige Innovation hervorgetan und Produkte entwickelt, die sowohl Anfängern als auch professionellen Anwendern helfen, ihr kreatives Potenzial auszuschöpfen. Wondershare hat angekündigt, dass alle Produkte des Unternehmens, einschließlich Filmora (ms-windows-store://pdp/?productid=XP8JNPKGTV6NRL), PDFelement (ms-windows-store://pdp/?productid=XPFP0G0V147H6D), EdrawMax (ms-windows-store://pdp/?productid=XP8JMKMC3GVX23), EdrawMind (ms-windows-store://pdp/?productid=XPFD1F63GK06N8), InClowdz (ms-windows-store://pdp/?productid=9MTV14R03G12), Anireel (ms-windows-store://pdp/?productid=XPFCFL5ZTNFGD7) und UniConverter (ms-windows-store://pdp/?productid=XPFP30KL61D4SC), die aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden können, jetzt mit dem neu veröffentlichten Windows 11 kompatibel sind."Wenn wir neue Produkte oder neue Versionen unserer aktuellen Produkte entwickeln, haben wir immer die Effizienz im Blick - wir wissen, dass Zeit für alle unsere Anwender sehr wertvoll ist, und je einfacher wir ihnen das Leben machen können, desto besser", erklärt Luna Xue, Product Director von Wondershare. "Deshalb sind wir sehr gespannt auf einige der neuen Funktionen von Windows 11, die die Abläufe für die Anwender zweifellos effizienter gestalten werden."Snap-Layouts und Snap-Gruppen steigern die ProduktivitätDiese umfassende Überarbeitung des Windows-Betriebssystems bietet verschiedene neue Funktionen, die das Multitasking für Anwender erleichtern, z. B. Snap-Layouts und Snap-Gruppen. Videoredakteure, die Wondershare-Produkte wie Filmora und Anireel verwenden, können Videos und Fotos effizienter bearbeiten, indem sie schnell zwischen den Fenstern wechseln oder sie alle auf einmal betrachten.Andererseits können EdrawMax- und EdrawMind-Anwender, die viele Diagramme und Mindmaps erstellen, auf ihren PCs mehrere Fenster mit Snap-Layouts gleichzeitig öffnen, so dass sie sich beim Entwerfen der Diagramme auf EdrawMax und EdrawMind auf das Ausgangsmaterial konzentrieren können, ohne die Fenster minimieren und maximieren zu müssen.Das jüngste Update von PDFelement 8 zur Vereinfachung der Benutzeroberfläche geht Hand in Hand mit der Effizienz, die Snap-Layouts und Snap-Gruppen den Anwendern bieten. Die Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten ist jetzt noch schneller und einfacher.Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind bequem und unkompliziert. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Anwendern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.www.wondershare.dePressekontakt:Ellen ChengWondershareellenc@wondershare.comwww.wondershare.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1668850/Wondershare_Microsoft_Store.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgOriginal-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell