Wondershare Software in der Windows-Insider-Programm erhältlich

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Wondershare Filmora und PDFelement sind jetzt in der Microsoft-Insider-Programm erhältlichWondershare Technology, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Kreativität und intuitiver digitaler Lösungen, hat vor kurzem zwei Produkte auf den Markt gebracht, Filmora (https://filmora.wondershare.de/video-editor/)und PDFelement (https://pdf.wondershare.de/), und zwar in der Windows-Insider-Programm.Der Microsoft Store (früher bekannt als Windows Store) ist eine digitale Vertriebsplattform im Besitz von Microsoft. Im Jahr 2021 sind über 800.000 Windows 10-Anwendungen im Store verfügbar, wobei alle gelisteten Apps auf Kompatibilität und Inhalt zertifiziert sein müssen. Mit der Windows-Insider-Programm können Benutzer die ersten sein, die neue Funktionen des kommenden Win 11 erkunden und Filmora & PDFelement im kommenden Win 11 Store erleben."Der Microsoft Store ist definitiv die wichtigste Plattform für Windows-Apps. Wir freuen uns, dass unsere Produkte dort gelistet sind", sagt Tobee Wu, CEO von Wondershare. "Wondershare hat sich zum Ziel gesetzt, kreative und vereinfachte Lösungen für alle Verbraucher anzubieten, um ihre Vorstellungskraft, Produktivität und Geschäftsprozesse zu steigern."Hier ist eine kurze Einführung zu den aufgelisteten Produkten, die Wondershare im Microsoft Store anbietet:- Wondershare Filmora: Lassen Sie Ihrer Fantasie freien LaufFilmora ist ein intuitiver Video-Editor für alle Erfahrungsstufen. Filmora X wurde im Herbst 2020 auf den Markt gebracht und bringt eine Reihe von neuen Werkzeugen mit, um den Anwendern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten: Bewegungsverfolgung, Schlüsselframing, Audio-Ducking und Farbanpassung sind einige der wichtigsten Funktionen.- Wondershare PDFelement: Egal wie Ihr PDF-Weg ist, legen Sie losPDFelement ist eine intuitive und leistungsstarke PDF-Lösung, die das Erstellen, Bearbeiten und Zusammenarbeiten mit Dokumenten vereinfacht. PDFelement 8, die neueste Iteration in der Familie der PDF-Editoren, bringt UI- und Leistungsverbesserungen, Cloud-Speicher und wichtige Änderungen in der Symbolleisten-Navigation, die die Effizienz im Büro erhöhen.Wondershare ist seit 17 Jahren im Bereich der digitalen Software tätig und hat kontinuierlich Kreativitäts-, Produktivitäts- und Utility-Produkte in mehr als 200 Ländern und Regionen der Welt eingeführt. Um die Bedürfnisse von Kreativen zu erfüllen, berücksichtigt Wondershare alle Aspekte der Videobearbeitung, des Grafikdesigns, der Dokumentenverwaltung, der Dateiwiederherstellung, der Datenübertragung usw.Wondershare hat sich zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten digitaler Erlebnisse neu zu definieren, indem es bahnbrechende Innovationen entwickelt, die die globale Erzählkunst bereichern.Für weitere Informationen über Wondershare besuchen Sie die offizielle Website: http://www.wondershare.de/, und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/FilmoraDeutsch), Twitter (https://twitter.com/FilmoraDeutsch), YouTube (https://www.youtube.com/c/FilmoraVideobearbeitung), und Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_filmorade/).Über WondershareWondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.http://www.wondershare.de/Pressekontakt:PressekontaktEllen ChengWondershareellenc@wondershare.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1549553/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgOriginal-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell