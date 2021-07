Wondershare Filmora V10.5 hebt die kreative Videobearbeitung auf ein neues Niveau / Starten Sie in die kreative Bearbeitung mit Wondershare Filmora

VANCOUVER, BC (ots) - Als ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Kreativsoftware hat Wondershare Technology gerade die Version 10.5 von Wondershare Filmora (https://filmora.wondershare.de/videobearbeitungsprogramm/) für Windows auf den Markt gebracht und damit einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur Positionierung als einfachster und intuitivster Video-Editor gemacht. Zu den neuen Funktionen gehören die Filmstock integrierte Effektbibliothek, das AI Porträt Add-on, AR Aufkleber, Auto-Rahmen und Audioeffekte, mit denen Anwender mühelos fesselnde Videoinhalte erstellen können."Wondershare Filmora ist in den letzten 10 Jahren stetig gewachsen und hat die vielfältigen Bedürfnisse der Anwender beobachtet und erfüllt", so Luna Que, Product Director von Wondershare Filmora. "Die neueste Version hat die Filmstock Effektebibliothek integriert, die es den Benutzern ermöglicht, die neuesten und trendigsten Ressourcen zu erhalten. Außerdem sorgen neue Funktionen wie AI Porträt, AR Aufkleber und Auto-Rahmen für mehr Spaß, Effizienz und Kreativität bei der Bearbeitung."Wondershare Filmora V10.5 hat die folgenden neuen Funktionen enthüllt:- AI Porträt Add-on: Ein unabhängiges Modul-Tool, das die schnelle und einfache Entfernung von Hintergründen aus Videoinhalten ohne Verwendung eines Greenscreens oder Chroma-Keys ermöglicht. Außerdem können Benutzer Ränder, Glitch-Effekte, verpixelte, verrauschte oder segmentierte Videoeffekte hinzufügen. Dieses kostenpflichtige Add-on erfordert ein zusätzliches Abo.- AR Aufkleber: Lustige und einzigartige Sticker, die auf die Bewegung des Gesichts reagieren. Finden Sie Katzen, Bären, Pandas, Koalas, Hasen, Brillen und vieles mehr.- Auto-Rahmen: Benutzer können Videos sofort in verschiedenen Seitenverhältnissen neu erstellen. Die Funktion ist besonders ideal für Online-Influencer, da sie für mehrere Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube nützlich ist.- Audioeffekte: Eingebettete Effekte sowohl für Audio- als auch für Videoclips. Zu den Optionen gehören die Lobby, der große Raum, das Echo, der Nachhall, das Telefon, etc.- Filmstock Integrierte Effektbibliothek: Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf über 20.000 Effekte, ohne Filmora zu verlassen und sparen Sie Zeit mit massiven, aktuellen Ressourcen, die für einen kostenlosen Test zur Verfügung stehen.Zusätzlich zu den neuen Funktionen, bietet Wondershare Filmora V10.5 die grundlegenden Funktionen, die jeder Editor braucht: Auto-Highlight, Audio-Normalisierung, Motion Tracking, Keyframing, Color Match, Split Screen, Green Screen, Übergänge, Effekte und mehr."Videobearbeitung sollte ein kreatives Abenteuer sein und Filmora hat die Tools, um diese Reise für unsere Benutzer noch angenehmer zu gestalten", so Que.Der Umfang von Wondershare Filmora und seine benutzerfreundlichen Funktionen haben Millionen von Anwendern auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen.Kompatibilität und PreisgestaltungWondershare Filmora ist für Windows und Mac zu einem Startpreis von 44,99 EUR für die Jahreslizenz erhältlich. Es ist kompatibel mit Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ (64-Bit-Betriebssystem) und macOS v.11, macOS v.10.15, macOS v. 10.14, macOS v. 10.13 und macOS v. 10.12.Alle aktuellen Filmora-Nachrichten und -Updates finden Sie unter https://filmora.wondershare.de/videobearbeitungsprogramm/ oder folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/c/FilmoraVideobearbeitung), Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_filmorade/) und Facebook (https://www.facebook.com/FilmoraDeutsch).Über WondershareWondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.http://www.wondershare.de/Pressekontakt:Medium: Wondershare Technology Co., LtdName: Tyler JägerE-Mail: pr@wondershare.deTelefonnummer: 001-60-4343-8521Webseite: https://filmora.wondershare.de/Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell