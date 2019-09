Wonders Information: Ein Risiko?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Wonders Information am 28.09.2019, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 14.4 CNY. Die Aktie der Wonders Information wird dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Wonders Information auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Wonders Information erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -11,36 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -4,71 Prozent im Branchenvergleich für Wonders Information bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,61 Prozent im letzten Jahr. Wonders Information lag 1,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Wonders Information weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,16 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 1,42 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,26 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Wonders Information von 14,4 CNY ist mit +11,37 Prozent Entfernung vom GD200 (12,93 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,91 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +20,91 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Wonders Information-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.