Los Angeles (ots/PRNewswire) - Wonderful® Pistachios schenkt allen Einwohnern von Pattada, Sardinien Italien und Eigentümern einen lebenslangen Vorrat an PistazienEin unvergesslicher Hund verdient ein unvergessliches Leckerli. Heute kündigte, Wonderful® Pistachios (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=1010115921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D3619285658%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.getcrackin.com%252F%26a%3DWonderful%25C2%25AE%2BPistachios&a=Wonderful%C2%AE+Pistachios) Pläne an, allen Einwohnern von Pattada, Sardinien, Italien, eine Tüte Wonderful Pistachios zu spenden, um die Geburt des weltweit ersten grünen Welpen namens "Pistachio" zu feiern. Das Unternehmen wird auch einen lebenslangen Vorrat an Wonderful Pistachios an Herrn Cristian Mallocci, den stolzen Besitzer des Hundes, der eine kleine Farm in Pattada betreibt, spenden.Die Nachricht von Pistachios Geburt verbreitete sich schnell über die ganze Welt, und während seine Färbung nur vorübergehend ist, ist Grün für Glück bekannt, und Mallocci betrachtet seine Geburt als ein Leuchtfeuer der Hoffnung in dieser schwierigen Zeit. Wonderful Pistachios ist kein Fremder in popkulturellen Momenten und hat im Laufe der Jahre mit einigen der größten Namen Hollywoods zusammengearbeitet, um Wonderful Pistachios zu fördern."Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit und Freude, die der neue grüne Welpe namens Pistachio der weltweiten Pistachiofamilie und unserem Team bei Wonderful Pistachios bringt", sagte Adam Cooper, Senior Vice President of Marketing, The Wonderful Company. "Um Mr. Malloccis Gefühle widerzuspiegeln, könnten wir jetzt alle ein wenig grüne Hoffnung und Glück gebrauchen, und während wir uns wünschen, dass Pistachio als Maskottchen unserem Team beitreten könnte, möchten wir unsere Begeisterung zum Ausdruck bringen, indem wir all seinen 3.000 Nachbarn mit Wonderful Pistachios beschenken."Wonderful Pistachios sind in traditioneller Schalenform erhältlich, aber auch in den Geschmacksrichtungen "Wonderful Pistachios No Shells" (ohne Schale), die auch die Geschmacksrichtungen "Honey Roasted" (gerösteter Honig) und "Chili Roasted" (geröstetes Chili) umfassen.Wonderful PistachiosWonderful Pistachios ist der weltgrößte vertikal integrierte Pistazienverarbeiter und -vermarkter. Unsere im kalifornischen Central Valley gelegenen Nüsse sind im Rahmen des Non-GMO-Projekts verifiziert und bieten Verbrauchern auf der ganzen Welt eine intelligente, gesunde Wahl. Unsere Nüsse sind landesweit in Geschäften und online unter der Flaggschiffmarke Wonderful® Pistachios erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie getcrackin.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=3831286117&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D3746907832%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.getcrackin.com%252F%26a%3Dgetcrackin.com&a=getcrackin.com) oder folgen Sie uns auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=526241440&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D1629102574%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fwonderfulpistachios%26a%3DFacebook&a=Facebook), Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=919535948&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D3475526110%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fwonderfulpistachios%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram), und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=1580484220&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D3251902368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FWonderfulNuts%26a%3DTwitter&a=Twitter).Wonderful Pistachios ist Teil von The Wonderful Company, einem Privatunternehmen mit einem Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar, das auch so bekannte Marken wie Wonderful® Halos®, FIJI® Water, POM Wonderful®, JUSTIN® Wine und Teleflora® führt. Um mehr über The Wonderful Company zu erfahren, besuchen Sie www.wonderful.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=3394635095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D2183934101%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wonderful.com%252F%26a%3Dwww.wonderful.com&a=www.wonderful.com), oder folgen Sie uns auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=3389811802&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D2146816725%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWonderful%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=2345034362&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D122695032%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FWonderful%26a%3DTwitter&a=Twitter) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=230992016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D2757849060%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fthewonderfulcompany%252F%253Fhl%253Den%26a%3DInstagram&a=Instagram). Um den aktuellen Bericht über die soziale Verantwortung der Unternehmen einzusehen, besuchen Sie www.wonderful.com/csr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960284-1&h=3848070581&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960284-2%26h%3D2270345118%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wonderful.com%252Fcsr%26a%3Dwww.wonderful.com%252Fcsr&a=www.wonderful.com%2Fcsr).The Wonderful CompanyThe Wonderful Company mit Hauptsitz in Los Angeles ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit einem Umsatz von 5 Milliarden Dollar, das sich mit seinen kultigen Verbrauchermarken weltweit für die Gesundheit einsetzt. Die weltweit 10.000 Mitarbeiter des Unternehmens setzen sich dafür ein, den Verbrauchern überall auf der Welt die frischesten und bekömmlichsten Pistazien, Zitrusfrüchte, und Granatäpfel anzubieten, das beste Wasser und die besten Weine abzufüllen und farbenfrohe Bouquets zu kreieren, die sicher das Herz berühren. Dieses Engagement spiegelt sich in den Marktanteilen des Unternehmens wider: Wonderful Pistachios® ist Amerikas Nr. 1 unter den Baumnüssen und der am schnellsten wachsende Snack; Wonderful® Halos® ist die Nr. 1 unter den Mandarinen in Amerika; POM Wonderful® ist die Nr. 1 unter den 100 % Granatapfelmarken in Amerika; FIJI® Wasser ist Amerikas Nr. 1 unter den importierten Premiumwasserflaschen; JUSTIN® Wein hat die Nr. 1 unter den Cabernet Sauvignons in Kalifornien; und Teleflora® ist der weltweit führende Blumenlieferdienst.Die Verbindung von The Wonderful Company zu den Verbrauchern hat die Gesundheit im Herzen und das Zurückgeben im Kern. Pressekontakt:Alafair Hallalafair.hall@wonderful.comOriginal-Content von: Wonderful PISTACHIOS, übermittelt durch news aktuell