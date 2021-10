WonderFi Technologies-Aktie: Brechen jetzt alle Dämme?

Nicht einmal zwei Monate wird die Wonderfi Technologies-Aktie an der Frankfurter Börse gehandelt. In dieser kurzen Zeit gelang es dem Titel bereits, den eigenen Kurs fast zu verdoppeln und derzeit spricht alles dafür, dass es weiter in die Höhe gehen wird. Ordentlich Rückenwind gibt es aus Richtung der Kryptowährungen.

Die erleben mal wieder einen neuen Boom, nachdem in den USA der erste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung