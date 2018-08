Women Techmakers Meetups: Vernetzung und Erfahrungsaustausch der Hamburger und Münchner Entwicklercommunity (FOTO)

Hamburg (ots) -Die nächsten Termine für die "Women Techmakers Meetups" vonmoinworld e.V. in Hamburg und München stehen fest. Die Meetups dienender Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch der lokalen weiblichenEntwicklercommunity.Die nächsten Termine für die "Women Techmakers Meetups" vonmoinworld e.V. stehen fest. Die Meetups finden sowohl in Hamburg alsauch in München statt und dienen der Vernetzung und demErfahrungsaustausch der lokalen weiblichen Entwicklercommunity.Experten und Expertinnen großer Tech-Unternehmen berichten bei denMeetups in Vorträgen oder Panel-Diskussionen von ihrem Werdegang undihren Erfahrungen. So bieten die Meetups Networking,Wissensvermittlung und Kennenlernen von potenziellen Arbeitgebern ineinem.Der Non-Profit-Verein moinworld e.V. hat das Ziel, den Anteil derweiblichen Software-Entwickler und Manager im IT-Bereich auf 50Prozent zu erhöhen. moinworld bringt dafür programmierinteressiertenMenschen das Programmieren bei und hilft ihnen, Projekterfahrung zusammeln. Doch damit allein ist es nicht getan. WichtigerErfolgsgarant ist das Thema Networking. Dafür organisiert moinworldin Hamburg und München so genannte Meetups. Meist finden die Meetupsbei großen Tech-Unternehmen statt und bieten die Möglichkeit, sichuntereinander auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Zu denMeetups sind in der Regel ein oder mehrere Experten und Expertinnenzum jeweiligen Meetup-Thema eingeladen, die in Vorträgen oderPanel-Diskussionen von ihrem Werdegang und ihren Erfahrungenberichten. Die Meetups sind stets kostenlos und dafür da, dassNeulinge Kontakte zu der lokalen Entwicklerszene knüpfen undherausfinden, ob ihnen das Programmieren Spaß macht. Aber auchprofessionelle Entwicklerinnen sind selbstverständlich stets zu denMeetups eingeladen, denn die Meetups helfen dabei, sich gegenseitigauf dem neuesten Stand zu halten und von neuen Techniken, Methodenoder Tools immer ganz zu Beginn zu erfahren. Außerdem bieten dieVeranstaltungen die Möglichkeit, Unternehmen, und somit potenzielleArbeitgeber kennenzulernen, bzw. diese auf sich aufmerksam zu machen.Zur Organisation der Meetups mit dem Namen "Women TechmakersMeetups" in Hamburg und München nutzt moinworld Meetup.com. Dies isteine Onlineplattform mit deren Hilfe Gruppen gegründet, organisiertsowie Treffen veranstaltet werden können.Die nächsten Meetup-Termine von moinworld e.V. sind:Hamburg, 30. August 2018 bei news aktuell GmbH: Thema:"Mikroservices". Die Speakerinnen Lisa Junger (Beraterin und SeniorSoftwareentwicklerin bei ThoughtWorks) und Susanne Kaiser(unabhängiger Tech-Consultant und ehemalige CTO beim Startup JustSocial) erklären, was Microservices sind, wann es Sinn macht, eineAnwendungssoftware in unabhängige Prozesse zu zerlegen und führeneinige Beispiele aus der Praxis an.- Hamburg, 05. September 2018 bei Google Hamburg: Thema: "Wie kanndie Innovationsfähigkeit von Unternehmen gesteigert werden? -Deutschland hat als Innovationsstandort mit steigender Konkurrenz zukämpfen." Speakerin Sabrina Hauptman (Agile and Innovation Coach)wird in diesem Termin erläutern, wie Organisationen eineInnovationskultur schaffen können.- München, 19. September 2018 bei Google München: Thema: "ArtificialIntelligence - Expert Panel". In diesem Meetup werden Expertinnen vonu.a Google und Siemens über den Stand und die möglichen Anwendungenvon Machine Learning in Unternehmen sprechen.- Hamburg, 20. September 2018 bei XING SE: Thema: "Building the worldwe want to live in - Start up Women Techmakers". Dieses Meetup solldazu da sein, die Community untereinander zu vernetzen, potenzielleCo-Founderinnen kennen zu lernen und unter unserer Inspiration,gemeinsame Geschäftsideen zu entwickeln.Informationen und Anmeldung zu den Meetups unter:http://ots.de/AhLARn und http://ots.de/xqdCuwÜber moinworld e.V.moinworld e.V. ist eine Non-Profit Organisation, die durchTech-Events, Programmierkurse und Mentoring dafür sorgt, dass dieIT-Branche weiblicher wird. Als Teil der weltweiten Google WomenTechmaker Community ist das Ziel von moinworld, mehr Frauen für ITund die Tech-Industrie zu begeistern, Vorbilder sichtbar zu machenund somit unbewusste Vorurteile abzubauen. Durch die Tech-Eventszeigt moinworld, wie vielfältig und kreativ Informatik ist und sorgtdafür, dass Frauen in der IT ein Netzwerk haben. Sowohl Anfänger alsauch Experten können sich hier austauschen. Insbesondere in den durchmoinworld veranstalteten Programmierkursen können Entwickler ihrWissen mit Anfängern teilen und dabei ihre Führungskompetenzentrainieren. moinworld arbeitet zudem aktiv an der Aufklärung überunbewusste Denkfehler in Bezug auf Geschlechterrollen und sorgt fürweibliche Vorbilder in der IT. https://moinworld.de/Pressekontakt:Anja SchumannCEO & Gründerinanja@moinworld.de+49 176 21 46 64 73moinworld e.V.Mundsburger Damm 26b22087 Hamburghttps://moinworld.de/Original-Content von: moinworld e.V., übermittelt durch news aktuell