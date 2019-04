"Women in Jazz" bei MDR KULTUR: Kate Westbrook im Studio & James Bond in der Schule

Leipzig (ots) - MDR KULTUR gibt sich am 26. April "very british".Anlässlich des 14. Festivals "Women in Jazz" in Halle (Saale) sendetdie Kulturwelle ab 18.05 Uhr ein Musik-Spezial: darin Einblicke indie junge Londoner Jazzszene, ein James Bond-Projekt aus Halle undJazzlegende Kate Westbrook live im Studio. "Women in Jazz" ist dasgrößte europäische Treffen für Jazzmusikerinnen und findet in diesemJahr vom 24. April bis 1. Mai statt. MDR KULTUR ist auch bei der 14.Auflage des Festivals Medienpartner.England kann nicht nur "Brexit"-Chaos sondern auch wunderbarenJazz. Den Beweis gibt es ab dem 24. April in Halle (Saale) beim 14.Festival "Women in Jazz". Bis zum 1. Mai wird die Saalestadt miteiner Vielzahl an Konzerten, multikulturellen Projekten und einerAusstellung wieder zum Dreh- und Angelpunkt der internationalenweiblichen Jazzszene. Das Motto lautet in diesem Jahr "Very british -Jazz from the United Kingdom". Vor allem die junge britische Szenezeigt sich in Halle mit progressivem Jazz unterschiedlichsterSpielformen und Stilrichtungen, angereichert mit Rock, Hip Hop oderMusik der karibischen und afrikanischen Diaspora.MDR KULTUR berichtet am 26. April, ab 18.05 Uhr, in einem55-minütigen Musik-Spezial vom diesjährigen Festival. Darin gibt esEinblicke in die junge Londoner Jazzszene - zu Wort kommen u.a. dieTrompeterin Sheila Maurice Gray und die Ausnahme-Saxophonistin NubyaGarcia. Vorgestellt wird zudem ein besonderes James Bond-Projekt derMusikschule Allegro in Halle. Dort "performen" die Schülerinnen diegrößten James Bond-Songs aller Zeiten. Live im Studio wirdJazzlegende Kate Westbrook erwartet, die bereits mit dem LondonSymphony Orchestra unterwegs war, Lieder von Brecht & Weill singt undin ihrem neuesten Projekt "Granite" ihre Liebe zu "Dartmoor" undseinen Granitsteinbrüchen beschwört.Zusätzlich überträgt MDR KULTUR das Festival-Konzert deramerikanischen Jazzpianistin und -Sängerin Judith Hill vom 30. Aprilaus der Georg-Friedrich-Händel-Halle zeitversetzt am Montag, 13.Mai,um 20.00 Uhr.MDR KULTUR unterstützt auch das 14. Festivals "Women in Jazz" inHalle (Saale) als offizieller Medienpartner.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 6472, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell