Women20 goes UN / Auftritt im Rahmen der 61. Sitzung der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen (FOTO)

Berlin (ots) -W20 nutzte die internationale Bühne während der 61. Sitzung derUN-Frauenrechtskommission in New York (CSW61), um sich vorzustellen.Auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Bundesfrauenministerium(BMFSFJ) warb gestern das deutsche W20-Team vor über 120Vertreterinnen von Regierungen und Nichtregierungsorganisationendafür, die W20 innerhalb der G20 als starke und dauerhafteDialoggruppe zu verankern.Die Parlamentarische Staatssekretärin des BMFSFJ, Elke Ferner, diedie deutsche Regierungsdelegation bei der CSW61 leitet, sagte:"Überall auf der Welt müssen Frauen und Mädchen derzeit feststellen,dass ihre grundlegenden Rechte gefährdet sind. OhneGeschlechtergerechtigkeit aber sind Wohlstand und nachhaltigeEntwicklung nicht möglich." Ferner betonte, dassGeschlechtergerechtigkeit der G20 unter deutschem Vorsitz einwichtiges Thema sei.Mona Küppers, Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, appellierte andas internationale Publikum: "Wir brauchen Sie als Expertinnen, umdie W20 an den G20-Verhandlungstisch zu bringen. Gehen Sie nach Hauseund sprechen Sie mit Ihren G20-Sherpas."Claudia Große-Leege, Geschäftsführerin des Verbands der deutschenUnternehmerinnen betonte, dass die G20-Sherpa-Stäbe nicht dieeinzigen Verhandlungspartner der W20 seien, vielmehr müsse esgelingen, "die ökonomische Gleichberechtigung zu einemQuerschnittsthema aller anderen Dialogprozesse zu machen."Die gesamte W20-Veranstaltung ist als Webcast auf UN Web TVabrufbar. Die diesjährige Sitzung der UN-Frauenrechtskommission stehtunter dem Hauptthema "Women's economic empowerment in the changingworld of work". Sie bietet damit den passenden Rahmen, um W20 als einweiteres internationales Projekt zur Förderung der ökonomischenGleichberechtigung von Frauen voranzutreiben.Mit dem Beginn der deutschen G20-Präsidentschaft am 1. Dezember2016 startete auch der zivilgesellschaftliche frauenpolitische Dialogder Women20 (W20). Der Deutsche Frauenrat und der Verband deutscherUnternehmerinnen wurden von der Bundesregierung beauftragt, diesenProzess als offizielle Engagement Group im Rahmen der deutschenPräsidentschaft zu leiten. Women20 Germany ist online unterwww.W20-Germany.org erreichbar.Der Deutsche Frauenrat (DF) ist als Dachverband von über fünfzigbundesweit aktiven Frauenorganisationen die größte frauenpolitischeInteressenvertretung in Deutschland.Der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) ist einbranchenübergreifender und international vernetzterWirtschaftsverband, der seit über sechzig Jahren die Interessenunternehmerisch tätiger Frauen in Wirtschaft, Gesellschaft undPolitik vertritt.