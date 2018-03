Wolters Kluwer Aktie. Solide Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wolters Kluwer":

Liebe Leser,

WK hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Leider wurde zum 3. Quartal nur ein Trading-Update veröffentlicht, das keine konkreten Zahlen enthält. Daher können wir die tatsächliche Geschäftsentwicklung nur anhand der veröffentlichten Informationen schätzen. WK hat seinen Umsatz in den ersten 9 Monaten um rund 5% (in Lokalwährungen um 3%) auf 3,2 Mrd € gesteigert. Der Gewinn legte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.