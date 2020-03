Wolong Real Estate: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Wolong Real Estate notiert aktuell (Stand 19:23 Uhr) mit 5.01 CNH deutlich im Minus (-1.25 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Wolong Real Estate auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Wolong Real Estate. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Wolong Real Estate daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wolong Real Estate von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Wolong Real Estate aktuell 2,06. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". Wolong Real Estate bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Wolong Real Estate mit einer Rendite von 6,28 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,54 Prozent. Auch hier liegt Wolong Real Estate mit 22,81 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.