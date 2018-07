"Die Wollnys" mit neuen Doppelfolgen ab 1. August bei RTL II (FOTO)

München (ots) -Neue Geschichten mit und über Deutschlands bekannteste Großfamilie- Familie Wollny im Umbaustress- Doppelfolgen ab Mittwoch, 1. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTLIIDer Umbau des neuen Wollny-Domizils geht weiter. Doch das bringtfür die Familie auch großen Stress mit sich. Täglich pendelt dieGroßfamilie zwischen dem alten und dem neuen Haus hin und her. Vorallem Familienoberhaupt Silvia muss als Mutter, Oma und Bauherrin somanche schwierige Situation meistern. Da bleiben die Sonderwünschevon Lebensgefährte Harald und ihren Sprösslingen manchmal auf derStrecke. RTL II zeigt die neuen Geschichten von "Die Wollnys - Eineschrecklich große Familie!" in Doppelfolgen ab 1. August 2018 immermittwochs um 20:15 Uhr.Familie Wollny im Baustress! In den neuen Doppelfolgen von "DieWollnys - Eine schrecklich große Familie!" begleitet RTL II diezwölfköpfige Familie beim Umbau ihres neuen Zuhauses.Das Haus in Neuss wird zu klein. Deshalb wollen die Wollyns soschnell wie möglich ihr neues Domizil beziehen. Doch da hat dieGroßfamilie noch einiges an Arbeit vor sich, denn vor dem Einzug mussdas neue Haus mit immensem Aufwand saniert werden. Um Kosten zusparen, wollen sie so viel wie möglich selbst erledigen. Deshalbarbeiten vor allem die Männer der Familie tagtäglich mit vollemEinsatz auf der Baustelle, während sich Silvia mit den Mädels um denHaushalt kümmert.Bei zwölf Köpfen sorgt eigentlich der normale Alltag schon fürreichlich Reibungsfläche. Der zusätzliche Umbaustress bringt dieresolute Powerfrau Silvia an ihre Belastungsgrenze und mit ihr dieganze Familie. Da muss Silvia als Familienoberhaupt und Bauherrinauch mal unbeliebte Entscheidungen treffen. Das sorgt nicht nur beiihren Sprösslingen für Unmut, sondern auch Lebensgefährte Harald istnicht immer auf Silvias Seite. Zählt am Ende das Familienmotto:"Gemeinsam sind wir stark und packen alles!" noch immer?"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" in Doppelfolgen abMittwoch, 1. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64 185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell