"Die Wollnys" im Viererpack - Eine neue Küche, Zauberei und ein Antrag (FOTO)

München (ots) -Vier Folgen am Mittwochabend ab 20:15 UhrEs geht wie gewohnt turbulent zu bei den Wollnys. In gleich vierEpisoden zeigt RTL II am Mittwochabend neue Abenteuer derwahrscheinlich bekanntesten Großfamilie Deutschlands. Neben einerSilvia ohne Küche, muss sich auch Harald ein paar neuenHerausforderungen stellen: Bei einem Schulprojekt von Loredanaerlernt er die Kunst der Zauberei und er traut sich endlich seinerLiebsten die Frage aller Fragen zu stellen.Die Wollnys stehen plötzlich ohne Küche da. Ärger ist damitvorprogrammiert, denn ohne Herd und Ofen gibt es schließlich auchkeine kulinarischen Köstlichkeiten. Da gibt es nur noch eine Lösung:Töpfe, Besteck und Co. werden ins obere Geschoss von Sylvana, Flo,Sarafina und Peter geräumt, denn dort gibt es zumindest eineAusweichküche.Zusammenhalt wird bei Familie Wollny großgeschrieben. Aus diesemGrund scheut Harald keine Mühen, um Loredana bei einem Schulprojektzu helfen: Die 12-Jährige hat sich der Magie verschrieben und möchtemit Zaubertricks in der Zirkus AG auftreten. Leider läuft nicht alleswie geplant und der Amateur-Zauberer wird unfreiwillig zum Gespöttder Internetgemeinde.Außerdem wird es romantisch bei den Wollnys: Harald entführt seineSilvia in einen Liebesurlaub nach Paris. Der Eifelturm, Picknick ander Seine, Montmartre - in der Stadt der Liebe erlebt das schwerverliebte Paar Romantik pur. Und Harald hat sich noch eine ganzbesondere Überraschung für seine Traumfrau überlegt..."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!"Ausstrahlung: Mittwoch, 4. Januar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL II