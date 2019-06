"Die Wollnys - Spezial" am 17. Juli bei RTL II (FOTO)

München (ots) -- Spezialfolge: Neue Geschichten von Deutschlands bekanntesterGroßfamilie- Ausstrahlung am Mittwoch, 17. Juli 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIBei Deutschlands bekanntester Großfamilie ist immer etwas los. Vorallem in letzter Zeit haben die Wollnys viele Höhen und Tiefendurchlebt. RTL II begleitet Silvia und Co. seit Jahren durch ihrenAlltag und in der neuen Folge "Die Wollnys - Spezial" auch zu einemganz bestimmten Thema. Doch welches wird es sein? Gar nicht soeinfach, bei so vielen Ereignissen...In einer Großfamilie wird es nie langweilig und bei den Wollnyserst recht nicht. Gerade in den letzten Monaten ist bei Silvia undihrer Familie unglaublich viel passiert - schöne sowie traurigeMomente waren dabei. Was in "Die Wollnys - Spezial" passiert, bleibteine Überraschung.Vor einem halben Jahr bekam Tochter Calantha ihr erstes Baby. Am21. Dezember erblickte die kleine Cathaleya das Licht der Welt undsorgte für große Freude in der Familie. Die stolze Oma Silviaunterstützt ihre Tochter, wo sie nur kann.Zeitgleich hatte Harald mit den Folgen eines schweren Herzinfarktszu kämpfen. Nach diversen Operationen und Krankenhausaufenthalten,ist Harald nun stetig auf dem Weg der Besserung.Nach einer harten und sorgenvollen Zeit erreichten die Wollnysdann wieder wunderbare Nachrichten: Sarafina und Peter, dieeigentlich schon seit vielen Jahren verlobt sind, möchten jetztendlich den großen Schritt in Richtung Ehe wagen.Doch damit nicht genug: Dieses Jahr wird Silvia ein weiteres MalOma, denn Sylvana und Flo erwarten ihr zweites Kind. Nicht nur diedrei sind total aus dem Häuschen, vor allem die kleine Celina,Sylvanas erste Tochter, wünscht sich schon lange ein Geschwisterchen."Die Wollnys - Spezial" wird von Splendid Studios GmbH produziert."Die Wollnys - Spezial" am Mittwoch, 17. Juli 2019, um 20:15 Uhrbei RTL IIPressekontakt:nora.fleckenstein@rtl2.de089 - 64185 690kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell