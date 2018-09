"Die Wollnys" bei RTL II: Bestwert seit 2013 (FOTO)

München (ots) -"Die Wollnys" erzielen 9,8 % MA (14-49) und 14,2 % MA (14-29)- Bester Wert seit 2013- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,7 %Das Zuschauerinteresse an Familie Wollny ist ungebrochen: DasFormat überzeugte mit 9,8 % MA (14-49) und erreichte bis zu 1,45 MioZuschauer gesamt. Damit erzielte die Doku-Soap den besten Wert seitSeptember 2013. Bei den 14-29-Jährigen holten "Die Wollnys" sehr gute14,2 % MA.In der Late Prime überzeugte "Love Island" vor allem die14-29-Jährigen mit einem Marktanteil von 18,4 %. Damit erzielte dasDating-Format den Bestwert seit Ausstrahlung. In der werberelevantenZielgruppe 14-49 verzeichnet "Love Island" starke 8,1 % MA.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,7 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 12.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell