"Die Wollnys" - Ohne Moos nix los (FOTO)

München (ots) -- Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie- Ausstrahlung: Mittwoch, 1. März 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IIAuf die Großfamilie Wollny kommen turbulente Zeiten zu. In einemGespräch mit dem Architekten ihres neuen Eigenheims erfährt Silvia,dass deutlich höhere Kosten auf sie zukommen als erwartet. Leider istdas nicht die einzige finanzielle "Baustelle" für die Elffach-Mama,denn auch der anstehende Schulabschluss der Töchter Sarah-Jane undLavinia bringt Kosten mit sich.Schock für Großfamilie Wollny! Nach einem Termin mit demArchitekten stellt sich heraus, dass beim Umbau ihres frischerworbenen Eigenheims deutlich höhere Kosten anfallen, als dieFamilie ursprünglich kalkuliert hatte. Die Doppelbelastung durch dieWohnung in Neuss und die Tilgung des Kredits stand so leider nichtauf dem Wollnyschen Haushaltsplan.Sarah-Jane und Lavinia stehen kurz vor dem Schulabschluss.Natürlich wollen sie diesen Meilenstein gebührend feiern und dazubenötigen sie neue Kleider und einen Termin beim Friseur. Schließlichsoll an diesem Tag alles perfekt sein! Doch "Ohne Moos nix los" ...und bei all den finanziellen Verpflichtungen kommen Mama Silvia dieWünsche ihrer Kinder im Moment gänzlich ungelegen."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" Ausstrahlung:Mittwoch, 1. März 2017 um 20:15 Uhr bei RTL IIDeutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind: DieWollnys. In Neuss am Rhein lebt Mama Silvia gemeinsam unter einemDach mit acht ihrer elf Kinder sowie mit Flo und Peter, den beidenSchwiegersöhnen in spe. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - obSchule, Privates oder Freizeit - und die Belange derFamilienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielenkleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humorund Zusammenhalt meistert man die Höhen und Tiefen des Alltagsgemeinsam.