"Die Wollnys" - Eine neue Küche für Silvia? (FOTO)

München (ots) -- Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie- Die Küchenschlacht- Ausstrahlung: Mittwoch, 15. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTLIIDie Umzugsarbeiten bei den Wollnys laufen auf Hochtouren. Silviahofft, endlich ihren Traum von einer neuen Küche zu verwirklichen.Wäre da nur nicht Lebensgefährte Harald. Der hat nämlich einenanderen Plan: Die alte Küche der Familie soll bleiben.Die Wollnys sind weiterhin im Baustellen-Stress. FamilienoberhauptSilvia hegt schon lange den Plan von einer großen Einbauküche imneuen Haus. Doch ihr Partner Harald verfolgt einen anderen Plan.Dieser möchte die alte Küche aus Neuss mitnehmen, nicht zuletzt, umGeld für andere Vorhaben zu sparen. Ein Konflikt zwischen Silvia undHarald bahnt sich an.Doch Silvia setzt sich durch und so fahren die beiden widerHaralds Willen zum Küchenstudio. Und siehe da: Silvia ist schnellbegeistert von einem Modell: Hochglänzend, Backfront, Multigarer: Die51-Jährige scheint ihre Traumküche gefunden zu haben. Harald jedochwehrt sich mit Händen und Füßen. Kommen die beiden in Sachen Küchenoch überein?Doch nicht nur hier knirscht es zwischen Harald und Silvia. AuchHaralds Bemühungen, auf der Baustelle Zeit zu sparen, missfallen derElffach-Mutter. Gehen sie sie doch klar auf Kosten der Kinder, die anallen Ecken und Enden mit anpacken müssen."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!"Ausstrahlung: Mittwoch, 15. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IIDeutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind: DieWollnys. In Neuss am Rhein lebt Mama Silvia gemeinsam unter einemDach mit acht ihrer elf Kinder sowie mit Flo und Peter, den beidenSchwiegersöhnen in spe. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - obSchule, Privates oder Freizeit - und die Belange derFamilienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielenkleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humorund Zusammenhalt meistert man die Höhen und Tiefen des Alltagsgemeinsam.Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64 185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell