Unterföhring (ots) -330 Sternerestaurants gibt es in Deutschland, aber nur in elfdavon sind die Küchenchefs weiblich...Frauen an den Herd? Halten auch die meisten männlichen Kandidatenvon "Top Chef Germany" (Mittwoch, 20:15 Uhr, in SAT.1) offenbar nichtunbedingt für eine gute Idee. Zumindest, als es darum geht,Zweierteams für die nächste Herausforderung zu bilden. Es sieht ganzdanach aus, als ob keiner der acht Herren freiwillig mit einer derbeiden Köchinnen Annette Glücklich und Hou Hua arbeiten möchte.Gender-Beef in der Küche!Annette: "Mich hat's wütend gemacht, dass die Männer schon wiederalles unter sich ausmachen, immer denken, dass sie jetzt hier diesind, die toll kochen. Und die Frauen dastehen wie bestellt und nichtabgeholt. Als wären sie B-Ware!" Schlussendlich wird sie von SerkanGüzelcoban als Teampartnerin gewählt - allerdings eher wie eineKüchenhilfe behandelt. Beim Einkaufen lässt Vierfach-Papa Serkan ihrnur allzu gern den Vortritt: "Die Annette ist eine dreifache Mami,sie geht jede Woche, jeden Tag einkaufen." Für sie zwar kein Problem,aber sich später beim Kochen komplett unterzuordnen, fällt ihr danndoch schwer: "Ich will nicht sagen: Er ist ein Macho. Aber er istschon so ein Typ Mann, der gern den Ton angibt." Als sie einenfachlichen Rat geben will, blockt Serkan ab, hört nicht mal richtigzu. Schließlich ist er der Teamchef, und für ihn hat "der Chef immerdas letzte Wort!" Aber ob diese Strategie zum Erfolg führt und dieJury, bestehend aus Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann,Food-Kritikerin Alexandra Kilian und 2-Sterne-Koch Peter MariaSchnurr, überzeugen kann? Und wie ergeht es Hou im Team mit SvenWesholek? Der sagt immerhin: "Zwischen mir und der Hou stimmt dieChemie..."Wer wird der erste "Top Chef Germany", gewinnt 50.000 Euro und einPortrait im Food-Magazin "Der Feinschmecker"? Moderiert wird dieSAT.1-Show von Daniel Boschmann.RedSeven Entertainment GmbH, ein Unternehmen der Red ArrowStudios, produziert im Auftrag von SAT.1, basierend auf der Serie"Top Chef" von Bravo Media LLC vertrieben von NBCUniversalInternational Formats.Alle Informationen zur Sendung finden Sie auf:http://presse.sat1.de/TopChefGermanySendung verpasst? Unter www.TopChefGermany.de gibt es nachAusstrahlung alle Folgen, das Online-Special "Die letzte Chance"sowie weiteren exklusiven Content. Außerdem können Zuschauer währendder Sendung über den red button auf der Fernbedienung begleitendeInformationen und Steckbriefe abrufen.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Sandra Scholz Tel. +49 (89) 9507-1121Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa Schreiner, Tel. +49 (89) 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell