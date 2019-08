Wollen Sie 12,8 % bis 15 % verdienen? Mit Anleihen ist das … möglich

Liebe Leser,

in schöner Regelmäßigkeit werben Finanzmagazine damit, dass Anleihen großartige Renditen bringen. So erinnere ich mich daran, dass ein buntes Magazin häufiger Griechenland-Anleihen bewarb. Was passieren kann und in aller Regel auch passiert, zeigt sich jetzt in Argentinien. Die Renditen solcher Anleihen sind nicht zufällig so hoch, sondern weil die entsprechenden Staaten – oder gelegentlich auch Unternehmen – kurz vor dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



