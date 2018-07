Wolkenkratzer, Streetfood-Szene und Traumstrände: Mit Marco Polo ins ITB-Partnerland Malaysia

München (ots) - Glitzerfassaden, Wolkenkratzer und dahinter dasalte Asien mit seinen Tempeln, Märkten und Garküchen: In Malaysia,dem Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse Berlin 2019,erleben Urlauber gleichzeitig Moderne und Tradition. Rundreisen indas südostasiatische Land organisiert unter anderem der MünchnerVeranstalter Marco Polo Reisen. Zur Wahl stehen eine Entdeckerreisein der Gruppe, Reisen für Traveller zwischen 20 und 35 Jahren sowieauf Anfrage individuelle Reisen ohne Gruppe. Internet:www.marco-polo-reisen.com/rundreisen/malaysiaTropencamp und Streetfood-Tour für EntdeckerAuf der Entdeckerreise "Singapur - Malaysia - Tigerstaaten in denTropen" übernachtet die Gruppe unter anderem im Dschungel, probiertauf einer Plantage malaiischen Tee und sieht beim Sonnen am Strandvon Langkawi mit etwas Glück wilde Affen beim Frühsport. InGeorgetown auf der Insel Penang spazieren die Gäste durch die Straßeder Harmonie, wo Chinesen in Ahnentempeln Räucherstäbchen entzünden,Hindus dem Elefantengott Ganesha Opfer bringen und der Muezzin ruft,während Kirchenglocken bimmeln. Beim Entdecker-Highlight Marco PoloLive taucht der Scout mit seinen Gästen in die Streetfood-Szene derHauptstadt Kuala Lumpur ein. Indisch? Chinesisch? Malaiisch? AlsEinheimischer weiß er, wo das Abendessen am besten schmeckt. Die15-tägige Reise ist buchbar ab 2479 Euro pro Person im Doppelzimmer,inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Drei- undVier-Sterne-Hotels mit Frühstück, mehrerer Mittag- und Abendessensowie Begleitung durch einheimische Marco Polo Scouts. Internet:www.marco-polo-reisen.de/5648Malaysia für junge Traveller und IndividualreisendeMarco Polo Young Line Travel bietet zwei Malaysiareisen fürTraveller zwischen 20 und 35 Jahren. Auf der Rundreise "Singapur -Malaysia - Thailand" (www.marco-polo-reisen.de/5616) lernen sieinnerhalb von 17 Tagen gleich drei südostasiatische Länder kennen.Die Reise ist buchbar ab 2469 Euro pro Person im Doppelzimmer. Wersich für "Malaysia - Bei Affen & Co. auf Borneo"(www.marco-polo-reisen.de/5615) entscheidet, erkundet zusammen mitdem Marco Polo Scout die exotische Insel im Osten des Landes. Hierbeobachten die Gäste Orang-Utans, übernachten bei Einheimischen undrauschen an einer Zipline von Insel zu Insel. Buchbar ist die16-tägige Reise ab 2449 Euro pro Person im Doppelzimmer.Maßgeschneiderte Reisen durch Malaysia mit privatem Fahrer und Scouterstellt Marco Polo Individuell auf Anfrage.Weitere Informationen zu allen Marco Polo Angeboten gibt es inReisebüros oder im Service-Center von Marco Polo unter derkostenfreien Telefonnummer 00800 - 4401 4401 (aus D, A und CH).Internet: www.marco-polo-reisen.comMarco Polo ReisenMarco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen inkleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dasaktuelle Programm umfasst rund 200 Routen in rund 80 Ländernweltweit, gebündelt in vier Katalogen. Mit dem Entdecker-Highlight"Marco Polo Live" sind die Gäste bei speziellen Ereignissen hautnahdabei, zum Beispiel beim Salsa-Tanzen auf Kuba. Das Basispaket allerTouren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und die einheimischeReiseleitung. Internet: www.marco-polo-reisen.comBildmaterialDie Pressemitteilung finden Sie online unterwww.marco-polo-reisen.com/Unternehmen/Presse/Pressemitteilungen.Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Bildmaterial in druckfähigerAuflösung zur Verfügung.Pressekontakt:PressekontaktDr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505E-Mail: frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuell