"Wolfsland - Das heilige Grab" (AT): Yvonne Catterfeld und Götz Schubert ermitteln erneut in Görlitz und Umgebung (FOTO)

Leipzig (ots) - Kurz vor den Ausstrahlungen der beiden Filme "Wolfsland - Dersteinerne Gast" (24.05.2018) und "Wolfsland - Irrlichter" (31.05.2018) stehenGötz Schubert und Yvonne Catterfeld in Görlitz und Umgebung für den fünften Filmder ARD DonnerstagsKrimi-Reihe erneut vor der Kamera. Das Drehbuch zu "Dasheilige Grab" (AT) stammt wieder aus der Feder des Autorenteams Sönke LarsNeuwöhner und Sven Poser ("Tatort", "Letzte Spur Berlin", "Stralsund"); Regieführt Franziska Meletzky ("Konrad und Katharina", "Tatort: Auge um Auge"). Vorder Kamera von Eeva Fleig stehen neben Götz Schubert und Yvonne Catterfeld alsErmittlerteam, Jan Dose als Spurensicherer Jakob Böhme, Stephan Grossmann alsRevierleiter Dr. Grimm, Peter Schneider u.a.Zum Inhalt: Was mit einem unbekannten Toten im Graben beginnt, wächst sich fürdie beiden Görlitzer Kommissare Viola Delbrück und Burkhard "Butsch" Schulz baldzu einem Fall aus, der ihre Nerven aufs Äußerste strapaziert. Besonders "Butsch"wird durch alle Höllenkreise der Angst gejagt. Dabei ist er auf der Fahrt zumFundort der Leiche geradezu aufgekratzt und voll positiver Spannung, erwartet erdoch seine Tochter Emmy, die seit dem Tod ihrer Mutter bei ihren Großeltern inBerlin lebt. Nun hat sie ihren Besuch angekündigt. Am Ende einer kleinenWandertour durch die Oberlausitz mit ihrer besten Freundin Clara will sie zuihrem Vater kommen. Freiwillig. Und das, obwohl ihr Verhältnis seit Jahren mehrals angespannt ist. "Butsch" hofft auf ein langes und klärendes Gespräch mitEmmy und darauf, dass sie wieder einen Weg zueinander finden werden. Als eineaufgeregte Nonne des Marienthaler Zisterzienserinnen-Klosters den Kommissarenmitten in ihren Mordermittlungen von einem blutigen Schuh berichtet, den sie imWald gefunden hat, denkt "Butsch" nicht im Traum an etwas Böses. Schon gar nichtan seine Tochter. Aber: Der Schuh gehört Emmy. Und Emmy ist spurlosverschwunden. Einfach vom Erdboden verschluckt. Ebenso wie ihre Freundin Clara."Wolfsland - Das heilige Grab" (AT) ist eine Produktion der Molina Film(Produzentin: Jutta Müller) im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für Das Erste.Die Redaktion haben Jana Brandt und Adrian Paul (beide MDR) sowie Katja Kirchen(ARD Degeto). Die Dreharbeiten dauern bis 7. Juni; ein Sendetermin steht nochnicht fest.