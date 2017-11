"Wolfsland"-Kommissare tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Görlitz ein (FOTO)

Leipzig (ots) -Die Schauspieler Yvonne Catterfeld und Götz Schubert stehen geradein Görlitz für zwei neue "Wolfsland"-Krimis vor der Kamera, die vonder Molina Film im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für Das Ersteproduziert werden. Redaktionell verantwortlich sind dieMDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt sowie der zuständige RedakteurAdrian Paul (MDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).Am Donnerstag, 23. November 2017, haben sich die beidenHauptdarsteller mit der Produzentin Jutta Müller auf Einladung desOberbürgermeisters Siegfried Deinege ins "Goldene Buch" der StadtGörlitz eingetragen.In zahlreichen Filmproduktionen diente die Neißestadt meist nurals Kulisse. Mal verkörperte sie Venedig, dann Paris oder New York.In der ARD-Krimireihe "Wolfsland", die im vergangen Jahr mit zweiFolgen in der Reihe "DonnerstagsKrimi" im Ersten startete, istGörlitz nun selbst Schauplatz. Die Filme sind in Görlitz und Umgebungverortet und spielen im Dreiländereck Deutschland, Polen undTschechien.Noch bis Anfang Dezember werden der dritte und vierte Fall derARD-Krimireihe gedreht - "Der Steinerne Gast" (AT) und "Irrlichter"(AT). Die Sendetermine sind für 2018 im Ersten geplant.Zu den InhaltenIn "Der Steinerne Gast" (AT) wird deutlich, dass Mord nichtverjährt und Schuld nicht vergehen will. Die Entdeckung einer Leicheim Fundament eines Görlitzer Altstadt-Hauses führt die KommissareViola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und Burkhard (Butsch) Schulz (GötzSchubert) auf die Spur eines bis heute flüchtigen Verbrecher-Trios -und hinein in eine Geschichte alter Schuld und schmerzhafterErkenntnisse. Gemeinsam haben drei Gangster vor mehreren Jahren einenJuwelier überfallen und getötet. Die nun gefundene Leiche ist einerder drei Täter; einen zweiten spüren die Kommissare schnell auf. Alssie diesen wenig später erstochen am Ufer der Neiße finden, stehtfest, dass sie auch den dritten Flüchtigen aus seinem Versteckgelockt haben. Doch wer ist dieser dritte Mann, der offensichtlichversucht, seine Spuren zu verwischen und dafür über Leichen geht?Noch während sie fieberhaft fahnden und "Butsch" auf eineüberraschende Erkenntnis stößt, verschwindet Viola Delbrück spurlos...Ein toter Gasthof-Besitzer, seine anmutig trauernde Geliebte undein erst vor kurzem geändertes Testament führen "Butsch" und ViolaDelbrück in "Irrlichter" (AT), ihrem vierten Fall, immer tiefer inein großes Familiendrama um einen charismatischen Patriarchen undseine Söhne. "Butsch" würde seine Kollegin am liebsten ganz aus denErmittlungen heraushalten, zweifelt er doch daran, dass seinePartnerin überhaupt schon wieder einsatzfähig ist. Aber ViolaDelbrück denkt gar nicht daran, auf ihre eigenen Wunden Rücksicht zunehmen, und macht sich vielmehr daran, die alten und neuen Wunden derFamilie des toten Olmützer zu untersuchen.Die Drehbücher stammen wieder von Sönke Lars Neuwöhner und SvenPoser ("Tatort", "Letzte Spur Berlin", "Stralsund"). Regie bei "DerSteinerne Gast" (AT) führt Max Zähle ("Schrotten"); für "Irrlichter"(AT) zeichnet Till Franzen ("Weinberg") verantwortlich. Vor derKamera von Frank Küpper ("Der Steinerne Gast", AT) und Timo Moritz("Irrlichter", AT) stehen neben Yvonne Catterfeld und Götz SchubertJan Dose als Spurensicherer Jakob Böhme und Johannes Zirner als BjörnDelbrück sowie Renate Krößner, Jan Krauter, Cornelia Ivancan, MarkoDyrlich, Wolfgang Winkler, Sascha Göpel, Franziska Petri, StephanGrossmann, Johanna Gastdorf, Sergey Moya, Marko Dyrlich, Michael Kindu.v.a.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.: (0341)3 00 6432, presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell