"Wolfsland - Kein Entkommen" (AT) und "Wolfsland - Das Kind vom Finstertor" (AT): Yvonne Catterfeld und Götz Schubert ermitteln erneut in Görlitz und Umgebung

München (ots) - Kurz vor den Ausstrahlungen der beiden Filme"Wolfsland - Das heilige Grab" am 28. November und "Wolfsland -Heimsuchung" am 5. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr, stehen GötzSchubert und Yvonne Catterfeld in Görlitz und Umgebung für densiebten und achten Film der erfolgreichen Reihe "DonnerstagsKrimi imErsten" vor der Kamera. Die Drehbücher zu "Kein Entkommen" (AT) und"Das Kind vom Finstertor" (AT) schrieb wieder das Autorenteam SönkeLars Neuwöhner und Sven Poser. Die Regie führt Till Franzen, derbereits den vierten Fall dieser Reihe inszenierte. Vor der Kamera vonTimo Moritz stehen neben Yvonne Catterfeld und Götz Schubert alsErmittlerteam, Jan Dose als Spurensicherer Jakob Böhme und StephanGrossmann als Revierleiter Dr. Grimm, in den beiden neuen Fällen u.a.Christoph Letkowski, Tijan Marei, Monika Lennartz, AlexanderFinkenwirth, Katrin Wichmann, Dagmar Leesch, Felix Goeser, LouisChristiansen und Hermann Beyer. Kurzinhalt "Kein Entkommen" (AT):Seit sie ihm bei der Verhaftung seines Erzfeindes Goran Tonkageholfen hat, fühlt sich "Butsch" (Götz Schubert) für Sandraverantwortlich. Nun wird ihre Mitbewohnerin tot aufgefunden.Erschlagen und in einem tiefen Kessel der alten Görlitzer Hefefabrik.Beunruhigend ist, dass die Tote Sandras Jacke trägt und sie sich seitTagen nicht nur beobachtet, sondern bedroht fühlt. Ist Goran Tonkaauf einem Rachefeldzug und hat aus Versehen die Falsche erwischt?Kurzinhalt "Das Kind vom Finstertor" (AT): Sowohl "Butsch" als auchViola Delbrück sind sehr mit sich selbst beschäftigt, als einzehnjähriger Junge ihre ganze Aufmerksamkeit fordert. Er liegt imKofferraum eines Autos, dessen Besitzer ermordet aufgefunden wurde.Ausgerechnet am alten Scharfrichterhaus am Finstertor. Der Jungespricht nicht, hat scheinbar keine Angehörigen, ist offensichtlichzutiefst gestört - und fasst beinahe auf der Stelle ein tiefesZutrauen zu Butsch. Was der etwas angespannten Beziehung zwischenButsch und Viola nicht gerade zuträglich ist ... "Wolfsland" ist eineProduktion der Molina Film (Produzentin: Jutta Müller) im Auftrag derARD Degeto und des MDR für Das Erste. Die Redaktion haben Jana Brandtund Adrian Paul (beide MDR) sowie Katja Kirchen (ARD Degeto). DieDreharbeiten dauern bis 29. November 2019. Sendetermine stehen nochnicht fest.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,Tel.: 0341/300-6432, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpressepr agentur deutz, Gitta Deutz,Tel.: 0172/2079810, pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell