Wolfram Otto-von Barby neuer zweiter Vorstand der BKK Mobil Oil (FOTO)

München (ots) -Der Verwaltungsrat der BKK Mobil Oil hat in seiner Sitzung am23.11.2017 in Hamburg Wolfram Otto-von Barby zum zweiten Vorstand desUnternehmens gewählt. Er übernimmt die Position zum 01.12.2017. AlsJurist und Rechtsanwalt sammelte Otto-von Barby langjährige Praxis-und Führungserfahrung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Seit2002 bis zu seinem Wechsel in den Vorstand war der heute 47-JährigeLeiter des Rechtsbereichs und der Vergabestelle der BKK Mobil Oil."Durch unsere enge Zusammenarbeit und seine beratende Funktion inder Vergangenheit bringt Wolfram Otto-von Barby einschlägige Kenntnisüber Vorstands- und Verwaltungsratsverantwortung mit. Seine großeExpertise und Erfahrung sind ein Gewinn für die Vorstandstätigkeitund für die BKK Mobil Oil insgesamt. Ich freue mich sehr auf diegemeinsame Arbeit im Vorstand", sagt Mario Heise,Vorstandsvorsitzender der BKK Mobil Oil."Wolfram Otto-von Barby empfiehlt sich aufgrund seinerPersönlichkeit, hohen Führungsqualität und langjährigen Erfahrung imFührungskreis der BKK Mobil Oil klar für die Aufgabe alsVorstandsmitglied", resümiert Hans-Ulrich Meine,Verwaltungsratsvorsitzender der BKK Mobil Oil. "Im Namen des gesamtenVerwaltungsrates wünschen wir ihm alles Gute für die neue Aufgabe.""Die Wahl zum zweiten Vorstand ehrt mich sehr", sagt WolframOtto-von Barby. "In der neuen, verantwortungsvollen Position möchteich meinen Teil dazu beitragen, die Marktposition der BKK Mobil Oilals moderne, dynamische und kundennahe Krankenkasse weiterauszubauen."Über Wolfram Otto-von BarbyWolfram Otto-von Barby absolvierte sein Studium derRechtswissenschaften (Schwerpunkt Öffentliches Recht, Strafrecht undEuroparecht) an der Universität Hamburg. Im Jahr 2002 erhielt er dieZulassung als Rechtsanwalt in Hamburg und leitet seitdem denRechtsbereich der BKK Mobil Oil. Wolfram Otto-von Barby istverheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Hamburg.