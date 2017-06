Wolfgang Strobel neues Mitglied der Geschäftsleitung

Frankfurt (ots) - In der gestrigen Aufsichtsratssitzung wurdeWolfgang Strobel (48) zum Mitglied der Geschäftsleitung von Hauck &Aufhäuser berufen. Er wird spätestens ab November 2017 für Hauck &Aufhäuser tätig sein und dort die Aufgabenbereiche Finanzen,Risikomanagement, Marktfolge Kredit, Bankbetrieb & IT sowieCompliance verantworten. Wolfgang Strobel ist gegenwärtig Mitglieddes Vorstands bei der Fidor Bank AG in München und leitet aktuell dieVorstandsressorts Finanzen, Risikomanagement, Marktfolge Kredit,Operations & IT, Recht und Compliance."Wir freuen uns sehr, dass wir Wolfgang Strobel als neues Mitgliedder Geschäftsleitung gewinnen konnten. Er wird zusammen mit denMitgliedern der Geschäftsleitung die Digitalisierung der Bankkonsequent vorantreiben und mit seiner umfassenden Erfahrung imBereich der strategischen Restrukturierung Effizienzpotentialeheben", erklärt Wolfgang Deml, Aufsichtsratsvorsitzender von Hauck &Aufhäuser. "Wolfgang Strobel verfügt über eine ausgewieseneoperative, technische sowie regulatorische Expertise und zeichnetsich durch Pragmatismus, Fokussierung und Zielorientierung aus",ergänzt Michael Bentlage, persönlich haftender Gesellschafter undSprecher der Geschäftsleitung.Vor seiner Tätigkeit bei der Fidor Bank AG war Wolfgang Strobelvon 1999 bis 2015 in verschiedenen leitenden Funktionen bei der HVBtätig, unter anderem als Leiter Konzernentwicklung & Beteiligungensowie als Leiter des Umbaus des deutschen Kreditgeschäfts. Von 2006bis 2008 war Strobel Mitglied der Geschäftsleitung der DAB Bank, woer unter anderem das professionelle Fondsplattformgeschäft sanierte.Seinen beruflichen Werdegang begann Strobel bei der KPMGUnternehmensberatung. Strobel ist diplomierterWirtschaftswissenschaftler; er absolvierte seine Ausbildung an derHarvard Business School und der Hochschule Coburg, an der er seit 15Jahren Lehraufträge in MBA-Studiengängen innehält.Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaAHauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 221 Jahre langeTradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweiertraditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & SohnBankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H.Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossensich 1998 zusammen. Der Partnerkreis der Bank besteht aus demSprecher Michael Bentlage sowie Jochen Lucht und Stephan Rupprecht.Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches undgleichzeitig modernes Privatbankhaus.Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg,Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratungund die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischerKunden, das Asset Management für institutionelle Investoren,umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets inDeutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabängigenVermögensverwaltern. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht dieganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelleLösungen entwickelt werden.Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaATelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hauck-aufhaeuser.dewww.hauck-aufhaeuser.comOriginal-Content von: Hauck & Aufh?user Privatbankiers KGaA, übermittelt durch news aktuell