Wolfgang Rihm - Das Vermächtnis (FOTO)

Baden-Baden / Karlsruhe (ots) - Am 23. Januar 2020 im SWR Fernsehen und ab 22.Januar 2020 in der ARD-MediathekDer weltberühmte Komponist Wolfgang Rihm hat mehr als 500 Werke verfasst undschreibt immer weiter. 2017 war er nach einer schweren Phase der Krankheitzurückgekehrt. Es bestand die Hoffnung, dass sie vorerst besiegt wäre. Doch dannlautete die Diagnose erneut: Krebs. Der Film "Wolfgang Rihm - Das Vermächtnis"erzählt die Geschichte des großen Komponisten, der nicht daran denkt, vor seinerKrankheit zu kapitulieren. Zu sehen ist die Dokumentation am 23. Januar 2020 um23.15 Uhr im SWR Fernsehen und ab 22. Januar 2020 in der ARD-Mediathek."Man weiß, es geht ... aber ... geht's dann?" Die dramatische Zeit dervergangenen Monate im Leben von Wolfgang Rihm bestimmte die Dramaturgie derDreharbeiten. Rihm führt das Filmteam an seine Lieblingsplätze rund umKarlsruhe. Er gewährt Eintritt in seine Wohnung, die eher wie ein Archivanmutet: voll mit Büchern, Platten, Noten und Kunstwerken; der privateRückzugsort. Hier entstehen die großen Opern und Orchesterstücke, die kleinensolistischen Werke, die Kammer- und die Chormusik. Der Komponist spricht überdie Magie der Musik und sein Leben, aber auch über seine Krankheit und den Tod:"Natürlich hab' ich Angst vorm Sterben. Das sagt jeder Mensch, weil'sMenschenangst ist. Das ist doch klar. Man weiß zwar, dass es möglich ist, sichzu ergeben und sich fallen zu lassen. Aber man weiß nicht genau, ob es einemgelingt. Man weiß, es geht ... aber ... geht's dann?"Ein Zeitdokument über einen der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart Der Filmbegleitet Wolfgang Rihm auf seiner gesundheitlich riskanten Reise zumrenommierten Lucerne Festival. Das vierwöchige Festival ist ein Kraftakt. DerUnterricht mit den jungen Komponist*innen, die Anwesenheit in den Proben,diverse gesellschaftliche Verpflichtungen fordern seine ganze Energie. Auf demrenommierten Lucerne Festival ist er ein Star - der Leuchtturm derzeitgenössischen Musik.