Wolfgang Rieder als Loeb Fellow nach Harvard berufen

Maishofen (ots) - Der Geschäftsführer der Rieder Gruppe widmet sich in diesemStudiensemester Themen wie Klimaschutz und nachhaltiges Bauen, um sich aktiv füreine resilientere Architektur einzusetzen.Wolfgang Rieder, Chef und Eigentümer der 1958 gegründeten Rieder Gruppe wurdeunter 200 Bewerberinnen und Bewerbern als einer von neun Stipendiaten als LoebFellow berufen. Somit ist er nicht nur der erste Österreicher, sondern auch dererste Produzent, dem diese Ehre zuteilwird. Die an die Designhochschule derHarvard University angebundene Loeb Fellowship wurde 1968 durch eine Stiftungdes Unternehmers und Philanthropen John L. Loeb begründet. Erfahrenen Praktikernaus verschiedenen Berufsfeldern, die einen Einfluss auf die Gestaltung dergebauten und natürlichen Umwelt haben, wird die Chance geboten, ihr Wissen aufeinen höheren Stand zu bringen und mit anderen zu teilen.Etwas tun lautet das Gebot der StundeWolfgang Rieder versteht sich seit jeher nicht nur als Produzent hochwertigerLösungen aus Beton. Stets eine Motivation all seines Tuns ist es, einen aktivenBeitrag zur Lösung des CO2-Problems zu leisten und sich für eine nachhaltigereArchitektur einzusetzen. Parallel zum Baugeschäft engagiert er sich seit einigerZeit für ökologische Landwirtschaft und nachhaltigen Tourismus. "Alle reden zwarvom Klimaschutz, das Gebot der Stunde lautet, auch etwas zu tun", ist esWolfgang Rieder ein Anliegen, lösungsorientiert zu handeln und Verantwortungnicht zu delegieren. Als Unternehmer fühlt er sich der Umwelt verpflichtet - fürderen Schutz ebenso wie deren Gestaltung und sieht sich zugleich alsBrückenbauer, der mithilft, Dinge, die andere in der Theorie entwickeln,umzusetzen: "Ich möchte meinen Aufenthalt nutzen, am Puls der aktuellenForschungsdiskurse das Verhältnis zwischen produzierender Industrie undArchitekturschaffenden neu zu beleuchten." Die Architekturszene müsse ihrenElfenbeinturm verlassen und der Position der Hilflosigkeit gegenüber dem Ökozidan unserem Planeten entkommen. Dazu sei es notwendig, dass die Disziplin dieLeadership bei der Bekämpfung des Klimawandels übernehme und Politik sowieBauindustrie mit ihrem fachlichen Input dazu bringt, sich zu wirksamen Maßnahmenzu verpflichten. Theorien für eine Ökologisierung des Bauens - von derBaustoffproduktion angefangen bis hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität undeiner ökosozialen Stadtentwicklung - sind längst vorhanden, nun hieße es,konkrete Aktionen auf jeder Ebene zu setzen, um mögliche Lösungen realbegreifbar zu machen und zu zeigen, dass die kritische Situation beherrschbarist.Nachhaltigkeitsdebatte substanziell führenErste Schritte zur nachhaltigen Veränderung der Denkweise in der Bau- undDesignbranche unternahm Rieder mit Initiativen wie "zero waste" und dem Produkt"scrapcrete", wo es darum geht, in der Bauwirtschaft anfallenden Abfall sinnvollfür neue Anwendungen nutzbar zu machen. "Um dem Klimanotstand entgegenzuwirkenist es wichtig, sich vom Materialfetischismus in der Architektur zu lösen unddie Nachhaltigkeitsdebatte substanziell zu führen." Wolfgang Rieder verstehtsich als First Mover in der für den Hauptanteil der globalen CO2-Emissionenverantwortlichen Bauindustrie. "Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dassunsere Generationen den Planeten Erde ruiniert hat. Was ich mir nie verzeihenkönnte ist, mich gegen besseres Wissen nicht zu engagieren." Sein Unternehmenemittiere nach eigenen Berechnungen inklusiver aller Reisen 7100 Tonnen CO2 proJahr. Mit der Pflanzung von 560.000 Bäumen ist es möglich, diesen Ausstoß zuneutralisieren. Wolfgang Rieder will es nicht bei der Theorie belassen und dasAufforstungsprojekt in Angriff nehmen, wobei das nur eine Maßnahme von vielensein kann. Bis 2030 sieht die Europäische Klimaschutzstrategie eine Senkung derTreibhausgasemissionen um mindestens 40 Prozent vor. Wolfgang Rieder möchte dazueinen deutlichen Beitrag auf allen Gebieten in seinem Einflussbereich leistenund nicht untätig darauf warten, bis die dringend notwendigen politischenWeichenstellungen erfolgen. Trotz schlechter Prognosen für die Zukunft vertraueer in die Intelligenz der Menschheit und ihre Fähigkeit, ihr Handeln undWirtschaften nachhaltig zu verändern.